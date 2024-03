Qué dijo Holan tras la llamativa ausencia de Tevez en La Noche del Rey: “A Carlitos hay que…”

Las palabras de Ariel Holan en la previa de la "Noche del Rey" generaron gran expectativa en Independiente y también cierta controversia. "Tengo ganas de tener una segunda oportunidad", expresó el entrenador de 63 años. Esta frase alimentó la ilusión sobre un posible regreso aunque también hubo hinchas que se mostraron en desacuerdo.

Es que sus palabras no cayeron del todo bien en el cuerpo técnico que conduce Carlos Tevez y, ante esto, el campeón de la Sudamericana en 2017 y la Suruga 2018 trató de calmar las aguas elogiando el trabajo del Apache. “Lógicamente, si me preguntan a mí, voy a decir que sí, que quiero volver. Pero no es de cualquier forma ni en cualquier momento”, aclaró.

Luego, en la misma línea, fue más prudente y habló del actual DT: “Cuando llegue el momento se verá. Ahora está Tevez, que lo está haciendo muy bien y como hincha estoy muy contento. Hay que apoyar a Carlitos con todo”. Durante el evento realizado el sábado, que marcó su regreso luego de varios años, el profesor recibió aplausos pero también algunos silbidos.

“En el manual del buen hincha de Independiente está primero el club y eso es lo más importante. El equipo está competitivo, como hace mucho tiempo no estaba. La energía tiene que bajar desde todos lados para que todo confluya hacia un gran torneo. Falta poquito y tenemos que meter la arremetida final”, expresó Holan. Y concluyó: “Tenemos que estar tranquilos y apoyar. Yo tengo muy claro eso, pero vieron cómo es el fútbol... Cada uno saca sus propias conclusiones”.