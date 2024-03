Sin Messi no hay paraíso: papelón de Inter Miami en Nueva York por la MLS

El Inter Miami otra vez pagó cara la ausencia de Lionel Messi. El equipo de Gerardo Martino cayó goleado 4-0 contra New York Red Bulls, en condición de visitante, por la quinta fecha de la Zona A de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El encuentro, disputado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, tuvo al escocés Lewis Morgan como gran figura, porque fue el autor de tres de los cuatro goles de su equipo y se convirtió en toda una pesadilla para la defensa del Inter Miami en la que fue titular el argentino Toto Avilés. El venezolano Wikelman Carmona marcó el restante.

Busquets fue el capitán ante la ausencia de Messi. (Foto: Inter Miami)

Con este resultado, los de Martino suman su segunda derrota en el certamen (la anterior ante Montreal, también sin Messi) que pone en peligro el liderazgo de la zona A, que ahora comparte con el Colombus Crew y su rival de turno de esta tarde, que alcanzó la línea del Inter Miami en la tabla.

Cabe destacar que Messi permanece recuperándose de su lesión en el isquiotibial derecho, la que arrastra desde partidos anteriores y esperan porque pueda recuperarse para el próximo sábado, cuando el Inter Miami enfrentará a New York City (clásico del New York Red Bull) en el DRV PNK Stadium.

La ausencia de Messi no es la única en el equipo de Martino, considerando que la MLS no detiene su calendario en la fecha FIFA. Fueron seis los futbolistas que vieron acción con sus respectivos seleccionados, entre los que se destaca Federico Redondo que viajó a México con la Selección Sub 23. También Drake Callender (Estados Unidos), Diego Gómez (Paraguay), David Ruiz (Honduras), Shanyder Borgelin (Haití) y Israel Boatwright (República Dominicana Sub-23). Sí fueron titulares Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, además de Leonardo Campana.