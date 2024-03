Kun Agüero salió lesionado en La Noche del Rey: qué le pasó

Independiente vive una jornada especial en su estadio. El Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini fue el escenario elegido para disfrutar de la primera edición de La Noche del Rey, evento organizado por la institución de Avellaneda para celebrar sus 120 años de historia.

Lamentablemente para el Rojo, no todas han sido buenas noticias. Tras la apertura de las puertas del estadio y un show musical, la pelota comenzó a rodar. Cuando el reloj marcaba apenas 12 minutos de juego, Sergio Agüero debió retirarse del campo de juego, acompañado de un médico.

¿Qué pasó? El Kun cayó mal y sintió una fuerte molestia en el hombro. Es por esto que debió abandonar antes de lo estipulado el verde césped. Tras cruzar la línea de cal, el campeón de la Copa América fue consultado por el motivo que lo llevó a abandonar el encuentro.

"Creo que se me salió el hombro", fue la respuesta de Agüero, quien procedió a sentarse en uno de los bancos de suplentes de la cancha de Independiente. Tanto en el momento de su salida, como en el de su ingreso, los hinchas lo ovacionaron de gran manera.

En la previa del encuentro, el Kun dio buenas noticias con respecto a su estado de salud: "Hace dos días me hice otro estudio y salió todo muy bien. Ahora me voy a Madrid, México y Estados Unidos a otros torneos. Ahí veré cómo estoy y me seguiré haciendo estudios".