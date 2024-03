El palo de Agustín Rossi al Negro Ibarra: “Me molestó porque…”

Agustín Rossi, el arquero récord de Flamengo, habló sobre su salida de Boca a principios de 2023 y apuntó contra Hugo Ibarra, su entrenador en aquel entonces.

Luego de la final de la Supercopa Internacional en la que el Xeneize perdió con Racing en Abu Dhabi, el Negro decidió que el actual futbolista del Mengao no juegue ese partido por no haber renovado su contrato y declaró que no utilizó al guardameta porque quería "jugadores más comprometidos".

Agustín Rossi, arquero récord en Flamengo.

"No fue necesidad de un salto económico. Se había dado justo el vuelo a Emiratos, me tocó viajar y el día anterior me entero que no iba a jugar. Uno siempre con las ganas de disputar una final. Cuando llega la conferencia en ese momento Ibarra dijo que decidió eso porque no iba a estar con la cabeza en Boca y quizá molesto un poco porque no fue así", explicó Rossi sobre aquella situación.

Siguiendo en la misma línea, agregó: "Si hubiera tenido algun otro tipo de problema hubiera sido en el momento que salieron palabras cruzadas entre el representante, el presidente Ameal y el Consejo. Yo mantuve la cabeza en Boca. Después, si por cuestiones que él creyó que no estaba para jugar es un tema de él. No fue por un salto económico, sino más por la chance de poder jugar sabiendo que en Boca no. Fue deportivo".

Por otro lado, en diálogo con ESPN, el ex arquero de Boca no le cerró las puertas a la posibilidad de atajar en River en un futuro: "Yo nunca le cierro las puertas a nada. Son cosas que después se van dando con el tiempo, oportunidades. Es trabajo, uno también lo tiene que tomar por ese lado, pero llegado el momento si se da una propuesta de un club argentino obviamente siempre vamos a estar con las puertas abiertas para escuchar pero después obviamente la decisión es en conjunto considerando lo mejor para mí y para todos"

"Es difícil. Hoy quizás te digo que no por todo lo que fue el cariño y mi paso por Boca. De acá a un futuro uno nunca sabe, pero hoy mi respuesta sería que no", cerró Rossi.