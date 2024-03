Bombazo: un equipo argentino le hizo una oferta a Daniel Osvaldo para volver al fútbol

Daniel Osvaldo, que publicó hace algunos días un video relatando sus problemas de depresión y de adicciones, podría volver al fútbol en un equipo de la Primera Nacional.

Este último jueves estuvo Estadio Pablo Comelli viendo a Talleres de Remedios de Escalada, que fue el club que le hizo un ofrecimiento para que el ex Boca se ponga a punto y a sus 38 años descuelgue los botines. El partido terminó en empate sin goles ante San Martín de San Juan.

Osvaldo estuvo viendo a Talleres de Remedios de Escalada.

La institución Albirroja, en la que ya había estado en 2018, ya lo cuenta en el equipo senior. De todas formas, la pretensión de la dirigencia es que el experimentado atacante que pasó por clubes como Roma, Juventus e Inter se sume a entrenarse con el primer equipo y comparta con el plantel lo antes posible.

El jueves 14 de este mes, el exdelantero que fue internacional con la selección italiana y jugó en Boca, se mostró muy profundo en un extenso video que publicó en sus redes en el que pide ayuda por su depresión y por sus adicciones. A un poco más de una semana, podría volver a jugar en un club de la Primera Nacional.

"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando nada bien. Tengo la necesidad de hablarlo. Mi vida se me está yendo de las manos", contó Osvaldo a corazón abierto.