La historia de Alejandro Garnacho: el fan de Cristiano que eligió jugar para Argentina

Durante muchos años la Selección argentina vio cómo algunos jugadores de élite que habían nacido en su tierra decidían jugar internacionalmente con la camiseta de otros países. Mauro Camoranesi, Daniel Osvaldo, Fernando Muslera; más cerca en el tiempo, el ex Tigre Mateo Retegui, que esta semana anotó dos goles para Italia en un amistoso. Pero en el pasado más reciente la tendencia parece haber cambiado y son varios los jugadores que hacen el camino inverso: nacidos en el extranjero, pero con un vínculo con Argentina, optan por el país de Messi, Maradona, el mate y el asado. Tal vez el representante más resonante de este grupo, en su mayoría jóvenes, sea Alejandro Garnacho. El delantero de Manchester United jamás vivió en Argentina y creció siendo fanático de Cristiano Ronaldo, pero hoy es una de las joyas de nuestro país y se ilusiona con ser parte de los 23 que viajarán Estados Unidos para la Copa América.

Hoy Garnacho podría jugar su cuarto partido en la Selección. (Foto: @garnacho7)

El protagonista de esta historia se llama Alejandro, pero la responsable de que la misma esté teñida de celeste y blanco es Patricia Ferreyra Fernández. La madre del delantero nació en Argentina y allí vivió toda su vida, hasta que en un viaje a España conoció a Alex Garnacho, con quien se casó y tuvo dos hijos: Alejandro y Rober. El mayor de ellos comenzó a jugar al fútbol en la Escuela Municipal de Arroyomolinos, hasta que en 2015 fue fichado por el Atlético de Madrid. En el Colchonero se formó hasta 2020, cuando el Manchester United lo compró por 500 mil euros a fin de potenciar su equipo juvenil. En los Diablos Rojos llamó la atención desde muy chico: en 2022, el año de su aparición, ganó la FA Cup juvenil, anotó dos goles en la final y fue la figura. También debutó en la Premier League, frente al Chelsea. Y anotó un gol por UEFA Europa League frente a la Real Sociedad, con 18 años y 125 días, convirtiéndose en el jugador más joven en convertir por competición internacional en la historia del club de Manchester; superando a una eminencia como George Best.

En el United compartió equipo, entre muchos otros, con Cristiano Ronaldo y el argentino Lisandro Martínez. Pero los mencionados tienen una relación particular con el chico de, hoy, 19 años. El portugués es el ídolo predilecto de Garnacho, una opinión que nunca estuvo exenta de polémica, dado su vínculo con Argentina. Juega como él, festeja como él y lo ha llegado a llamar "el GOAT". Cuando en una entrevista lo forzaron a elegir entre CR7 y Lionel Messi, su respuesta fue protocolar: “Ambos son geniales”. Con el actual jugador del Al-Nassr compartió plantel cuando Cristiano regresó a Old Trafford, pese que fue una etapa no tan exitosa para el ex Real Madrid.

Otro compañero suyo que ha sido muy influyente para Garnacho es el defensor de la Selección argentina Lisandro Martínez. El nacido en España ha sido honesto respecto del rol “paternal” de Licha para con él. “Lisandro es como mi papá en Manchester. Me ayuda mucho en todo lo que puede. Cuando hago algo bien, bien; cuando lo hago mal, también me lo dice. Es una persona de diez. Me habla de la Selección y me ayuda bastante”, reveló cuando se convirtió en compañero de Martínez en Argentina, además de en el club inglés.

Paralelamente a su paso por las juveniles del Atlético de Madrid y su irrupción en el United, Garnacho protagonizó varias convocatorias a la Selección Sub-17 de España. Lógico, dado que allí nació. El momento curioso fue cuando Lionel Scaloni lo llamó para ser parte del país que dirige, en marzo de 2022. Cabe aclarar que finalmente no integró aquel plantel, como tampoco pudo hacerlo en su siguiente convocatoria, un año después, debido a una lesión. Recién logró vestir la camiseta argentina en junio de 2023, cuando hizo su debut frente a Australia, en reemplazo de Nico González.

Festejando como su ídolo Cristiano Ronaldo. (Foto: @garnacho7)

No nació ni vivió en Argentina, pero aún así la eligió y se siente parte ella: “Yo no dudé nada (cuando me convocaron) porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó desde el minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará”, dijo hace meses en una entrevista, mostrando su madurez. También reveló que desde pequeño alienta a la selección tricampeona del mundo y que tiene muchísimas fotos con dicha camiseta.

Habla con acento español, es fanático de Ronaldo y jamás vivió en Sudamérica. Pero, paradójicamente, Alejandro Garnacho es el futuro de la Selección argentina y hoy podrá tener su participación frente a El Salvador. De a poco, parece, se ha ido adaptando a las exigencias del equipo de Scaloni, cultural y futbolísticamente. El primer día que compartió un entrenamiento con Messi, posteó en redes sociales una imagen junto al 10 y escribió: “Los sueños sí se cumplen. Ídolo”, haciendo oídos sordos a los que lo juzgaban por su fanatismo por Ronaldo.

El primer día que Garnacho entrenó con Messi. (Foto: @garnacho7)

Hoy es parte de la convocatoria que se disputa un lugar en la próxima Copa América y Alejandro Garnacho tiene serias chances de conseguir el suyo. Por lo pronto, cada vez es más argentino. Surgió por decisión suya, pero se potenció por la presión de sus compañeros. Reveló Leandro Paredes alguna vez, sobre la primera concentración del delantero del Manchester United y las bromas por su fanatismo por CR7: “Lo volvimos loco, lo cargamos, la verdad. No podía hablar, se puso hasta nervioso. Cristiano es su ídolo, lo ha seguido mucho en su carrera y juega bastante similar a Ronaldo. Es normal, no pasa nada. Pero cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco”.