Scaloni reveló que fue a la casa de Messi tras poner en duda su continuidad como DT: "Me recibió muy..."

Lionel Scaloni reveló que tuvo una íntima charla con Lionel Messi luego de la sorpresiva declaración que realizó tras la histórica victoria de la Selección argentina ante Brasil en el Maracaná.

Después de una noche inolvidable en Río de Janeiro ante la Canarinha, en conferencia de prensa el DT declaró que le "toca parar la pelota" y que "necesita pensar mucho" lo que va a hacer, dejando en vilo a todos los fanáticos de los campeones del mundo.

Argentina le ganó a Brasil en el Maracaná.

Es por eso que un tiempo después, el entrenador de Argentina reveló lo que sucedió tras aquellas declaraciones: "Hablé con Leo y otros jugadores. Con él porque es el capitán, por lo que representa. Fue ese día que todos decían que iba a ir. Me recibió muy bien".

Scaloni contó que, además de su charla con Messi, mantuvo conversaciones con otros futbolistas del combinado nacional: "Hablé con otros jugadores, con Ángel (Di María), con Lautaro (Martínez), con muchos jugadores, con los que creía que tenía que hablar. Son gente en la que confío mucho, que quiero un montón. Ota (Nicolás Otamendi), Rodrigo (De Paul)... Por decir jugadores que han estado desde el primer día con nosotros y que nos ha dado un montón. Necesitaba hablar y darle mi parecer a ellos".

Luego, el nacido en Pujato agregó: "Fue explicarles lo que sentíamos, lo que podía suceder... Pero el recambio, si tiene que haber, ya lo hicimos una vez y lo haríamos, no es un problema. Lo que tenemos claro es cuál es el camino a seguir, no es fácil después de ganar volver a competir, ganar, y eso es lo que quería dejarle claro a ellos. Después, en cuanto a resultados, no siempre gana el que hace las cosas mejor, pero lo importante es qué imagen queremos dar, cómo competimos y a eso apuntamos. Que ninguno baje la guardia".

Finalmente el artífice de la Scaloneta aseguró que no sabe cuándo podría dejar la Selección, aunque haya puesto en duda su continuidad: "Necesitábamos un poquito parar la pelota, había sido un año difícil más allá de haber ganado, donde habían pasado muchas cosas. Había algunas cosas personales en las cual había que pensar y a partir de ahí, tomar decisiones".

"Nos juntamos con los que pensábamos que teníamos que hablar, comentamos nuestras inquietudes y lo más importante es saber que estábamos todos fuertes para seguir. Los plazos nunca se saben, sigo y punto", cerró Scaloni en la previa a los amistosos de la Selección argentina en Estados Unidos.