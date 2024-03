Scaloni confesó por qué dudó en seguir en la Selección: “Fue un año difícil después de ganar el Mundial”

Lionel Scaloni habló en la previa del partido ante El Salvador y dejó muchos títulos. Entre los temas que se tocaron en la charla con AFA Estudio, el entrenador de la Selección argentina explicó los motivos por los que puso en duda su continuidad luego de la victoria en Brasil y qué puso en la balanza para renovar sus expectativas.

"Lo que dije fue pensado, meditado en ese momento. Fue después de un año difícil. Es una locura decir que fue un año difícil después de ganar un Mundial, pero fue así. Fue un un momento de pensar, qué hacer. Venían cosas importantes y hay que estar bien, lúcido. Fue lo que dije en su momento", dijo.

Luego, en la misma línea, agregó: "Creo que era el momento después de pensarlo, de tener reuniones para transmitir lo que sentía. Tomas la decisión, no digo de seguir, pero sí de reforzar una idea. Seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo. Leí a Tagliafico que uno después del Mundial siente una sensación extraña. Creo que dijo un vacío".

"No es fácil seguir compitiendo y hacerle entender a los jugadores que hay que seguir. Por suerte tengo un gran grupo, unos animales de la competición. Necesitaba reflexionar y lo han entendido. Fueron años difíciles en lo familiar, porque pasaron cosas con mis viejos. Tener a mis hijos y mi esposa lejos. No es fácil. Nunca sabés cuando hacés las cosas bien en lo personal. Eso juega un papel importante. Es obvio que fue hablado y cada uno dio su opinión”, continuó.

Para cerrar, reflexionó: "Es natural del ser humano continuar. Mismo en una empresa que gana un premio o es la más rica del mundo. No dice total ya gané, quieren seguir ganando. Nosotros igual. La diferencia es que en el fútbol no siempre gana el mejor. Sí es verdad que queremos seguir compitiendo, disfrutar de los partidos. Al final es eso. No bajar nunca la guardia. Cuando hay dificultad, reponerse y seguir adelante. La vida se trata de eso. Está todo relacionado”.