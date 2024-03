La postura de Scaloni sobre la presencia de jugadores de la Selección Mayor en los Juegos Olímpicos

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección argentina, se refirió a la posibilidad de que los futbolistas de la mayor estén con la Sub 23 de Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos.

El DT de los campeones del mundo le dio una gran noticia al finalista del Mundial de Brasil 2014: "Yo hablé con Masche de este tema. Llevamos muchísimo hablando. La Selección Mayor no tiene inconvenientes. Veo positivo que un jugar de la Mayor esté en los Juegos Olímpicos. Me parece algo totalmente normal".

Mascherano y la posibilidad de contar con los jugadores de la Selección mayor.

Luego, el nacido en Pujato agregó que los clubes tienen más peso a la hora de ceder a los futbolistas: "Bajo ningún concepto nosotros lo vamos a impedir. Al contrario. Estamos contentos que quieran estar, es un tema de tiempos. No va a ser fácil decidir quién porque seguramente los clubes lo pondrán difícil. Esperamos que pueda armar un equipo a la altura de lo que puede armar y que vayan los mejores".

Al ser consultado por los Juegos Olímpicos, Scaloni recordó su mala experiencia en Sidney 2000: "Yo, como jugador, no pude jugarlo. Perdimos en el Preolímpico y me quedé con la espina de no poder jugar. Entonces, el que tenga la oportunidad de jugar, que juegue. Es único. Se te da una o dos veces en la vida. Me parece bárbaro. Y Masche decidirá qué jugadores o qué puestos necesitas para cubrir. Y después que ese jugador pueda tener la posibilidad de hablar con su club como para que lo ceda".

La Selección argentina jugará este viernes 22 de marzo, a las 21 horas frente a El Salvador en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El martes 26 chocará ante Costa Rica en el United Airlines Field de Los Ángeles y en la previa de la Copa América se enfrentará el 9 de junio ante Ecuador, en Chicago y el 14 del mismo mes ante Guatemala, en Washington.