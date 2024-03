La llamativa frase de Scaloni sobre el nivel de los rivales en los amistosos de la Selección: "Salimos campeones del mundo sin...."

La Selección argentina de Lionel Scaloni se prepara para disputar este viernes su primer partido del año, en el marco de una gira amistosa por los Estados Unidos, en la que enfrentará primero a El Salvador y el próximo martes a la Selección de Costa Rica, dirigida por Gustavo Alfaro.

La gira se organizó tras el imprevisto de la cancelación de los compromisos ante dos rivales africanos como Costa de Marfil y Nigeria (campeón y subcampeón de la Copa Africana de Naciones 2024), en dos partidos que iban a disputarse en China. Sin embargo, lo sucedido en Hong Kong con el Inter Miami y Messi -que no jugó un amistoso por lesión- generó tal revuelo que los gobiernos de las ciudades de Hangzhou y Pekín terminaron cancelando los amistosos, a los que oficialmente se los dio de baja por "cuestiones operativas".

Tras la baja de los rivales iniciales, mucho se habló sobre el nivel de los contrincantes que se firmaron, ambos de Concacaf. Este jueves el entrenador Scaloni fue consultado sobre esta gira y los rivales y no eludió la consulta. Aunque sorprendió con la respuesta.

"Nosotros en un principios habíamos firmado lo de China, que eran dos rivales, a priori, importantes. Se cayeron por cuestiones que yo sinceramente no sé... No me meto en eso. Bajo ningún concepto le faltamos el respeto a los rivales que vamos a jugar ahora, al contrario, son bien recibidos, nos vienen bien, tienen su dificultad", comenzó señalando.

Luego, Scaloni recordó la falta de amistosos con selecciones de fuste en la previa al Mundial que ganaron en Qatar. "Hemos ganado y salimos campeones del mundo sin competir prácticamente con los europeos. El fútbol tiene esto, nunca te dice la verdad. Si competís con los mejores, no te garantiza que llegués bien a todas las competiciones y si lo hacés con rivales de otra entidad, tampoco. Lo importante es la idea, lo que queremos trabajar. Lo positivo es que estos días pudimos meter un poco más de carga y reforzar lo que queremos".