La contundente respuesta de Ariel Holan a las críticas que recibió de Gaby Milito: "Lo único que quiero es que..."

Ariel Holan volvió a estar en el centro de la escena. El mal momento de los hinchas en su relación con el actual entrenador de Independiente, Carlos Tevez, volvió a ubicar al ex DT del Rojo como uno de los candidatos de la gente para asumir en el cargo. En el medio, fue invitado a dirigir uno de los partidos de la Noche del Rey, el evento de Independiente que reúne a Bochini y al Kun Agüero.

En este contexto, el entrenador de paso por Defensa, Universidad Católica, Santos, León, entre otros; brindó una entrevista F12 por ESPN, en la que habló no solo de su relación con el hincha y del actual DT -a quien respaldó- sino también se refirió a Gabriel Milito, que en el momento de mayor crisis institucional de Independiente criticó en duros términos a Holan, considerándolo responsable.

Milito había sido muy crítico de Holan. (Foto: archivo)

"Yo creo que los temas de Independiente que sean con la raíz del club y con gente del club, se hablan puertas adentro de Independiente. Por eso yo no quise responder. Bajo ninguna circunstancia quise generar polémica en el club, con ninguno de los referentes. Solo tengo para decir, lo mismo que les dije a ustedes: buscando la información, está claramente quienes pueden ser los responsables para lo bueno y lo malo", señaló.

Luego, se defendió en torno a su responsabilidad: "Yo me fui de Independiente clasificado para los octavos de final de una copa, porque generalmente a los entrenadores se les cae cuando los resultados no se dan. Pero yo me fui clasificado para los octavos de final de la segunda Sudamericana".

Finalmente, Ariel Holan volvió a referirse a los dichos de Milito y señaló, como señalándolo: "Yo lo único que quiero es que no haya doble vara y que los análisis sean objetivos. Muy por fuera de mí está hacer cosas que no corresponden. Yo siempre quiero para Independiente lo mejor. Estamos en un buen momento y cuando no estuvimos en un buen momento jamás busqué hacer una polémica porque al club lo quiero y lo que menos quiero es hacer una polémica. Por eso muchas veces, a pesar de tener muchos argumentos, preferí el silencio. No sé si fue una buena estrategia, pero estoy seguro que no fue un manoseo para el club", sentenció.