El jugador que fue suspendido por doping y ahora denunció racismo en el tenis

Durante el año 2016 los aficionados del tenis comenzaron a escuchar cada vez más el nombre de Mikael Ymer. Se trataba de un joven sueco, de 19 años y hermano de otro tenista, Elias, que demostraba tener potencial de estrella. A finales de aquella temporada venció por 6-2 y 6-1 al ex número 7 del mundo Fernando Verdasco en el ATP de Estocolmo, al que había sido invitado, y dio así su primer gran impacto en el mundo de las raquetas. Pero desde entonces la carrera de Ymer estuvo lejos de ser la esperada. Hoy, seis años después de aquella irrupción, se encuentra retirado con tan solo 25 años y en pleno conflicto con la International Tennis Federation (ITF), que lo acusó de evadir tres controles antidoping y lo suspendió de la competición. El sueco reapareció esta semana con un escueto pero contundente mensaje: “No pueden decirme que esto no es algo racial”.

La historia se remonta a julio de 2023. Mikael Ymer había sido una de las grandes sorpresas de aquel Wimbledon que hacía días había finalizado, y en el que había vencido al 9º del ranking ATP, el estadounidense Taylor Fritz. Pero mientras los especialistas todavía hablaban de él y su futuro prometedor, Ymer recibió una inesperada noticia: el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo condenaba a 18 meses de suspensión por infringir sus normas. ¿Qué había pasado? El protagonista lo explicaría enseguida: “En enero de 2022, la ITF me acusó de una posible infracción de las normas antidopaje por haber fallado 3 intentos de control fuera de competición en un período de 12 meses. Luché contra ese cargo en una audiencia y fui absuelto por un tribunal independiente de 3 árbitros en junio de 2022”. Pero evidentemente el drama no había concluido allí, y el enojo de Ymer recién comenzaba.

Ymer representó a Suecia en la Copa Davis. (Foto: @ymerjr)

Según dijo el año pasado el jugador, pese a que había asegurado nunca haber usado sustancias prohibidas, y a que el tribunal había sido “designado según las propias reglas de la ITF”, la entidad había apelado la decisión. Y entonces, un año y medio después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó que quedaba suspendido del tenis profesional durante 18 meses. Como respuesta, el sueco se descargó así: “Habiendo sido absuelto una vez, y manteniendo de todo corazón el hecho de que no siento que se haya cometido la tercera ofensa, considero injusta su decisión de juzgarme nuevamente y posteriormente declararme culpable. Además de eso, me resulta difícil comprender que encontraron una suspensión de 18 meses como un castigo justo”.

Luego de su suspensión y consecuente respuesta, Mikael Ymer confirmó en agosto pasado que abandonaba el tenis, al que de todas formas no podía regresar hasta 2025, y en redes sociales se refirió a una presunta corrupción alrededor suyo: “Fui sancionado dos días después de decirle a Hult que se metiera el dinero de Bastad por el culo”, escribió en su cuenta de X. Resulta que Christer Hult era un dirigente sueco que, según Ymer, es muy cercano al CEO de la ITF, y a quien había insultado.

La condena que hizo Ymer antes de cerrar su cuenta de X. (Foto: @MikaelYmer)

¿Víctima de racismo?

Como si no fuera suficiente, Ymer volvió a la carga esta semana con una fuerte denuncia. Siete meses después de su sanción, mientras continúa alejado de las canchas, el jugador cerró su cuenta de X. Pero no sin antes hacer una polémica revelación, donde aseguró que un colega suyo también había evadido tres controles antidoping. El de 25 años escribió: “Otro jugador dentro del top 40 se ausentó en tres ocasiones y no pasó nada. Alegó que el teléfono de su hotel estaba estropeado y por eso no escuchó las llamadas, pero ahí no han visto negligencia, a pesar de que tenemos la responsabilidad de estar localizables”.

Pero no terminó allí: “Me alegro de que él no haya tenido que pasar por esto, pero no me pueden mirar a la cara y decirme que esto no es una cuestión racial”, escribió, insinuando ser víctima de discriminación. Nadie en la ITF se ha pronunciado luego de la grave sentencia del tenista. Pero sin duda se trata de un nuevo capítulo en una novela que no aparenta estar cerca de su fin. Mikael Ymer supo estar en boca de muchos por su habilidad con la raqueta; hoy también lo está, pero definitivamente por protagonizar una de las más grandes enemistades que se recuerdan entre un jugador y la federación que rige su deporte.