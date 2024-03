Un conductor de ESPN criticó fuerte a Ruggeri por su cruce con Morena Beltrán: “Te tenés que ubicar, la altanería quedó obsoleta”

Morena Beltrán y Oscar Ruggeri discutieron en pleno debate post Superclásico, en el marco del programa ESPN F90. La periodista argumentaba que Boca y River no se sacaron ventajas, que no hubo una superioridad de ningún equipo y que le pareció destacable el planteo del Xeneize, que no se refugió.

Entre los argumentos, se refirió a la posesión compartido, lo que generó la molestia del exfutbolista, quien minimizó su importancia y básicamente aferró el análisis a la falta de resultados.

Mirá el video

A días del tenso cruce, quien se refirió ahora al episodio es otro conductor del canal, en este caso Generación F, Coscu (Martín Pérez Disalvo), quien defendió a su compañera de programa y dejó una dura crítica contra el campeón del mundo en 1986.

“Lo más importante es lo que opina la gente. Yo me quedo con eso. Y la gente sabe que vos (por Morena Beltrán) tenés un respeto, unos modos, unas formas súper profesionales y bueno, nada. Yo no me voy a poner a hablar, pero creo que de la otra parte es mucho más difícil obtener lo mismo. Entonces hay que hacer un esfuerzo y un poco, como lo puedo decir...”, estaba iniciando el descargo el conductor cuando detrás de cámara comenzaron a hacerle gestos para que dejara de lado el tema.

El streamer comenzó a reírse y fue por más: "No me hagan así. Yo no estoy picanteando a Ruggeri, pero...Ruggeri, amigo, media pila. Te tenés que ubicar un poco”. La misma Morena Beltrán intentó calmarlo al expresar: "Está perfecto que diga lo que piensa”, pero el conductor siguió sin aflojar.

En ese momento, soltó la más fuerte de sus críticas: "Pero con respeto, y más con un compañero de trabajo. La altanería quedó obsoleta”.