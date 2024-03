Gianni Infantino, categórico sobre el rumor de un cambio de regla histórico en el fútbol: “No existe para la FIFA”

El pasado mes, el mundo del fútbol vio nacer una curiosa propuesta que prometía transformar el deporte: la tarjeta azul. Esta nueva herramienta permitía a los árbitros expulsar a un jugador por tan solo 10 minutos en casos de protesta. Sin embargo, esta iniciativa no fue bien recibida por mucho y así lo manifestó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Para la FIFA, la implementación de la tarjeta azul no está en los planes.

El directivo expresó su rechazo absoluto a la implementación de este elemento en la previa del congreso anual de la International Football Board Asociation (IFAB), programado para este sábado en Glasgow, Escocia: "No, no habrá ninguna tarjeta azul, en ningún nivel. Es un tópico que no existe para la FIFA. No hay manera".

"¿Quieren un título? Sería: 'Tarjeta roja a la tarjeta azul'. Siempre estamos abiertos en IFAB (International Football Association Board) y FIFA a buscar ideas o propuestas, y cada propuesta e idea tiene que ser tratada con respeto, por supuesto. Pero una vez que la miras, también hay que proteger el juego, la esencia y la tradición del juego", señaló el titular de la FIFA.

¿Qué es la tarjeta azul?

Esta implementación estará destinada a expulsar a los futbolistas de campo durante unos 10 minutos y no de forma permanente como sí ocurre actualmente. No estará orientada a infracciones graves que sí merezcan un castigo mayor: será para casos puntuales de faltas tácticas, o bien, protestas por no estar de acuerdo con las decisiones arbitrales.