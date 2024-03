El fuerte proyecto del Turco Mohamed si es presidente de Huracán en el futuro: “Mi idea es…”

Las Sociedades Anónimas Deportivas contra "el club es de los socios". El debate está abierto y más vigente que nunca. Las voces en favor de cada modelo de gestión deportiva se han expresado, mientras el fútbol en el país campeón del mundo sigue intentando consolidarse.

Una tercera posición existe y de ella hay varios antecedentes -algunos informales-, pero no son demasiados los referentes del deporte que se expresaron en su favor. Se trata del gerenciamiento deportivo, que fue defendido este jueves por Antonio "Turco" Mohamed.

Mirá el video

En una charla en el canal de YouTube del periodista Hugo Balassone, jugó a ser presidente de Huracán y contó cuál es el modelo que utilizaría: "Jamás privatizaría Huracán. Si gerenciaría, lo que es completamente diferente a privatizar el fútbol. Eso es lo que siempre dije que me gustaría para Huracán. El club sigue siendo de los socios, la cancha, todo. Pero el tipo que gerencia el fútbol, se hace cargo de los gastos del club y tiene un porcentaje de las ganancias a tantos años. Y vos lo obligas que luego te entregue el club en Primera División, con tal promedio".

En ese caso, también respondió a la posibilidad de que el gerenciamiento abandone el club si el rendimiento es malo: "Si le va mal y se quiere ir, tiene un castigo económico muy grande".

"De lo que estoy hablando es que si yo tengo que gerenciar Huracán, el club tiene como gasto ponele tres millones de dólares anuales... Yo lo pago, pero si Huracán recibe tanta plata de televisión, dame esta plata para el club. En el primer año, los jugadores del plantel son 70% del club y 30% del inversor. En el segundo año, lo mismo. Y vas dando porcentaje y funciona como una empresa. Los inversores qué quieren: potenciar el club. Potenciar la marca, vender jugadores, y recuperar su inversión. Es un negocio mutuo que puede funcionar o no", explicó.

Para finalizar, Mohamed justificó la idea: "Hay clubes que lo hacen de manera no oficializada y a esos clubes les va muy bien en el fútbol argentino". Luego, le argumentaron que esas experiencias se dan en clubes donde no hay mucha masa societaria y los hinchas no tienen mucha identificación. Allí, cerró con la segunda justificación: "Igualmente no se toca nada del club".