Riquelme y una impactante comparación sobre Juanfer Quintero: "Tiene una sensibilidad diferente, es como..."

Entre 10 se entienden y por el momento también respetan. Juan Román Riquelme habló una vez más de Juan Fernando Quintero, quien viene demostrando ser uno de los niveles más altos de Racing, equipo que también competirá la Copa Sudamericana. El presidente de Boca estuvo presente en el sorteo de la Conmebol para esa competencia y allí elogió al colombiano.

El elogio no es una más, implica una comparación con un crack del fútbol europeo que sorprendió. "Juanfer te da la pelota en el lugar donde te la tiene que dejar. Él, como (Toni) Kross, tiene una sensibilidad diferente del resto. Y a mí me da mucho placer ver eso", expresó.

Quintero viene siendo de las figuras de Racing.

En charla con D Sports, agregó sobre el colombiano: "Juanfer no pasa la pelota igual que el resto. Una cosa es pasar la pelota al pie y otra cosa es como Juanfer, que siempre te la pasa con ventaja".

De esta manera, Riquelme sumó un nuevo elogio para Quintero, ya que hace algunos días también se había referido al volante y su juego. "Juanfer juega caminando para todo el mundo, pero siempre puede recibir la pelota. La golpea de una manera especial, diferente", había expresado.

De alguna manera, quedó atrás la primera referencia del ahora presidente de Boca al futbolista de Racing, que cuando jugaba para River anotó el segundo gol de la final de Madrid. "Quintero va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día", había dicho. Quintero aceptó el desafío y en dos ocasiones le demostró que se equivocó.

Hace unas semanas, el colombiano se refirió a esos dichos de Riquelme y a pesar de mostrar distancia, le manifestó admiración: "Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa. Me molestó de él, sí. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene". Luego agregó: "En un momento me sentí mal, habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida... Después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron. Es un jugador que admiro. No me interesa que sea de Boca, simplemente es un jugador que admiro desde niño".