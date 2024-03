El curioso caso de la figura de la NBA que gana millones, pero no tenía cama

Muchas veces los traspasos generan grandes expectativas dentro de los fanáticos de los deportes. Los de la NBA no son la excepción, y en el caso de los de Portland no fueron satisfechas por el fichaje de Deandre Ayton.

El pivot, una de las figuras de la liga, llegó esta temporada a los Trail Blazers, pero su adaptación a la ciudad no fue fácil y eso terminó repercutiendo en el parqué.

Tomando en cuenta los juegos que se dieron antes del All Star-Game, Ayton registraba 13,8 puntos y 10,4 rebotes con un 56,0% en tiros de campo en 31,7 minutos. El propio protagonista explicó esos números bajos para su capacidad basquetbolística. "Mi cuerpo no era sólo mi cuerpo. La gente olvida la diferencia humana que supone que yo me adapte a todo. No me sentía cómodo al despertar. No tuve cama durante bastante tiempo. Dormía en un colchón de aire. Sólo estoy tratando de resolver esas cosas", comentó.

Deandre Ayton levantó su rendimiento post All Star Game. (Foto: @deandreayton)

Lo llamativo es que el sueldo del jugador de 25 años está por encima de los 32 millones de dólares, por lo que llama la atención que no haya tenido una cama en su casa. Pero no todo empieza y termina en el descanso, el pivot añadió otro factor a sus bajos números. "Tengo todo el dinero del mundo pero, al mismo tiempo, el dinero no importa. Sólo quieres tener a tu gente cerca y el apoyo que necesitas". La familia del jugador no estaba con él, aunque viajaba cada tanto de Phoenix a Portland.



Lo cierto es que post All Star-Game, Ayton levantó su performance y su registro creció en puntos (24,6), rebotes (14,3) y su porcentaje de tiros de campo (64,3%), como así también los minutos en cancha (32,4). Una cama y el acompañamiento de su familia, era todo lo que necesitaba.