Los Clippers pierden brillo y sus figuras explican los motivos

La temporada de Los Ángeles Clippers está entrando en arenas movedizas. Su rendimiento perdió consistencia y eso se vio reflejado en la tabla de posiciones, en la que perdió la cima de la conferencia Oeste de la NBA y ahora se encuentra cuarto.



Si bien están en puestos de playoffs, algo que la mayoría de las franquicias desearía, los californianos están siendo fuertemente cuestionados debido a la profundidad y riqueza de su plantel. De los 10 partidos más recientes, ganaron cinco y perdieron los otros cinco.

De hecho, Atlanta Hawks fue su último verdugo, por un claro 110 a 92, que encendió las alarmas en el propio vestuario de los Clippers, ya que se trató de su cuarta derrota en cinco cotejos.

Paul George aportó 26 puntos en la caída de los Clippers ante Atlanta. (Foto: @LAClippers)

La voz de los referentes

Paul George confía en la experiencia que tiene el plantel, pero a la vez hizo una fuerte autocrítica en la que destacó la falta de identidad. "Así es como nos vemos, lo cual no es bueno. Pero al mismo tiempo queremos ser un equipo consistente y queremos establecer una identidad. Siempre he hablado de tener una identidad y creo que es extremadamente importante. En este momento, no creo que tengamos una identidad", afirmó.



Kawhi Leonard fue otro de los que enfrentó los micrófonos para ponerle el pecho a este mal momento de los Clippers. "Simplemente estamos viendo lo que queremos hacer, qué tipo de equipo queremos ser. Si todos dicen que quieren estar entre los últimos equipos que permanezcan en pie, entonces tenemos que salir y demostrarlo", comentó.