La irónica respuesta de Riquelme a las fuertes críticas de Milei sobre su gestión en Boca: "Que el presidente se acuerde de mí es..."

"La mala gestión de Riquelme lo están llenando de alegrías a River. De hecho, yo fui a votar a favor del candidato de Macri", fueron las palabras con las que Javier Milei, reconocido hincha de Boca y aliado político de quien fuera candidato a vicepresidente en diciembre pasado, se refirió al trabajo del máximo ídolo de la institución.

Durante la jornada de este lunes, el mandamás del Xeneize dijo presente en Luque (Paraguay) donde desde las 20, en la sede de Conmebol, se desarrollarán los sorteos correspondientes a las fases de grupo de la Copa Sudamericana y Libertadores. Allí fue consultado por los dichos del presidente de la Nación.

Román le respondió al presidente de la Nación.

Para comenzar, Juan Román Riquelme expresó: "Tengo mucho trabajo en dónde me toca estar hoy, no me quiero imaginar lo que le toca a él. Deseo que le vaya muy bien, que pueda lograr todo lo que él sueña y que nuestro país pueda salir adelante. Que el presidente se acuerde de mí y que sepa mi nombre es un montón. Yo soy un ciudadano más y le deseo de verdad que le vaya muy bien".

"Amo a mi país y amo ser argentino. He viajado mucho de chico gracias a una pelota de fútbol, porque sino no podía. Amo estar en Argentina y en Don Torcuato. Ahora me toca estar mucho en mi club. Mi familia y amigos viajan y yo siempre digo que 'no'. Yo me quedo acá. Siempre deseo que al que le toque conducir el país le vaya de la mejor manera. Le deseo al presidente que pueda lograr todos los sueños que tiene y que la gente pueda vivir un poco mejor", añadió el ídolo de Boca.

Para finalizar, Riquelme se refirió a lo que espera de su equipo en la Copa Sudamericana: "Hacer una buena Sudamericana es llegar a la final. Sea la competencia que sea, nuestra ilusión es llegar siempre a la final. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Argentina. En todo lo que jugamos siempre tenemos que tener esa mentalidad y esa obligación para que podamos llegar siempre hasta el final".