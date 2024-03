La picante frase de Costas sobre el arbitraje por el gol anulado a Racing ante Defensa: “Parece que a nosotros no nos…”

El empate por 1-1 ante Defensa y Justicia como local le dejó una gran preocupación al entrenador de Racing, Gustavo Costas, quien se lamentó en la conferencia de prensa post partido por las chances perdidas y además, lanzó una picante frase para el arbitraje.

Con respecto al análisis de lo que fue la igualdad, el DT reflexionó: "Fue un partidazo, era palo y palo y casi no había mediocampo. El segundo tiempo fue más nuestro, no nos atacaron tanto. Pero fallamos mucho y no pudimos resolver las jugadas".

La polémica del encuentro en el Cilindro se dio en el segundo gol anulado a Racing y el árbitro del encuentro, Darío Herrera, invalidó el gol de Facundo Mura por un leve empujón previo de Adrián Martínez sobre Alexis Soto. Al ser consultado sobre esa jugada puntual, Costas tiró un tajante comentario: "Si hablás de los árbitros, vas preso...".

Mirá el video

"La verdad, los chicos de la TV me dijeron que no había sido falta. Para mí, es una falta que si la querés cobrar, la cobrás. A nosotros no nos quieren, parece... Yo no vi tan grande la falta esa. Sino, hubo doscientos penales que no se tocaron. Hoy te cobran un choquecito así nomás... Mejor no hablar del arbitraje. No quiero", analizó el entrenador de la Academia.

Profundizando en situaciones de diferentes partidos, continuó: "A veces no ligamos nunca. En el partido contra Sarmiento tuvimos la de Zuculini para abrirlo, no pudimos y ellos, de un zapatazo, nos hicieron un gol. Boca a los 24 minutos nos hizo el gol con el primer tiro al arco y nosotros, cuando teníamos para matarlos después del 2-1, no supimos hacerlo. Con Godoy Cruz, también: a los dos minutos tuvimos la de Quintero y después 15 llegadas, pero lo perdimos. Las cosas se están haciendo bien, lo que pasa es que hay que ganar. Si no ganamos, no sirve de nada lo que hacemos. El hincha y todos queremos resultados. Pero estoy orgulloso del plantel porque deja todo".

Racing quedó bastante complicado en lo que es la clasificación a la fase final de la Copa de la Liga: a falta de tres fechas y con un partido más que otros equipos, terminó la fecha a tres puntos del último que se mete entre los mejores cuatro.