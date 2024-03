¿Fanático yo? La bizarra decisión de Gustavo Costas para evitar el color rojo en las comidas

El Turco García, que estuvo involucrado en una polémica por una pelea con el dueño de Camisetas Nani, reveló algunos secretos sobre el fanatismo de Gustavo Costas por Racing.

El exfutbolista que protagonizó uno de los temas de la semana, contó sobre el DT de la Academia: "Gustavo lo que dice no es para vender humo. Es todo verdad o que dice. Yo fui compañero suyo. Gustavo no come tomate porque es rojo, no se sienta en una silla".

Luego, con el humor y la picardía que siempre caracterizó al Turco, bromeó: "Creo que si hace el amor y la mujer tiene una tanga roja, no hace nada, le pone un calzoncillo, ja",

El fanatismo de Costas por Racing.

El entrenador de la Academia ya dirigió a un Independiente, pero no de Avellaneda si no que de Santa Fe de Colombia, que también tiene su camiseta de color rojo: "Yo iba con una gris. Y ahí es donde gané más campeonatos: cinco. Y cada vez que salíamos campeones, nos daban la roja pero yo la llevaba en la mano. El equipo se llama Santa Fe, ja... Yo a ellos les hablaba siempre de Racing. Es más, uno de los pibes de la barra de Santa Fe tenía el escudo de Racing. Al día de hoy ellos me llaman por teléfono", reveló Costas.

Hace unos meses, el DT admitió su fanatismo por Racing desde chico y contó lo que en ese entonces era la diferencia entre Independiente y la Acadé: "Había que tener huevos para ser hincha de Racing. Tengo muchos amigos de Independiente, eran más los de ellos que los nuestros, ganaban copas".

Con respecto al presente, el técnico también declaró inflando el pecho por su equipo: "Lo dicen los números, la historia cambió mucho, como cambiaron los clubes. Independiente antes era un lujo y nosotros éramos los humildes. Nosotros no teníamos ni cancha para entrenarnos e Independiente era una institución ejemplar. A nosotros nos tocó caernos y ya nos levantamos".