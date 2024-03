El particular elogio de Gustavo Costas a Juanfer Quintero tras su gol en Racing: "Yo pienso que en River no..."

"Racing no liga", dijo Gustavo Costas en conferencia de prensa luego del empate de su equipo ante Defensa y Justicia en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, fue Juan Fernando Quintero quien logró alcanzar el empate de la mano de un magistral tiro libre, porque bien podría haber sido derrota.

"Para el neutral, fue un partidazo, palo y palo", expresó el DT en conferencia de prensa. Y continuó: "Es una lástima no haberlo ganado, lo necesitábamos. Mientras tengamos vida, vamos a seguir peleando. Estoy muy orgullo de este plantel".

Mirá el video

Más allá de la anulación de dos tantos a instancias del VAR, al equipo le faltó contundencia y así lo reconoció el propio entrenador. "El segundo tiempo fue más nuestro, pero fallamos mucho dentro del área y no supimos resolver. Llegamos muchísimo en el primer tiempo y en el segundo, los chicos dejaron todo", señaló. En ese sentido, insistió: "Lo más difícil lo hacemos, que es llegar al área, pero no supimos definir. Confío al 100 por 100 en estos chicos".

En uno en el que claramente confía es en el propio Quintero, quien gracias a su pegada resolvió el empate y fue incisivo. Sobre el colombiano, Costas fue muy elogioso y hasta dejó una definición que incluye su paso por el Millonario. "Está comprometido. Está dando todo. Yo pienso que en River no corría como corre acá. Se tira a los pies, hasta roba pelotas. En los últimos dos partidos jugó sensacional. Puso pases de gol. Hizo todo".

Además, agregó: "Le digo que le pegue de afuera, pero piensa más en habilitar a un jugador para el gol que en patear al arco. Es muy solidario y un jugadorazo".

Finalmente, se refirió al VAR y la actuación del juez Darío Herrera: "No voy a hablar de los árbitros, no se puede. No vi una falta tan grande. No quiero hablar del arbitraje".