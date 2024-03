De Paoli reveló el picante motivo por el que se fue de Independiente Rivadavia: “Los dirigentes son…”

"Algún día, cuando sea un abuelo y cuente mi historia en el fútbol, contaré para mi manera de ver cómo es el fútbol. Hoy si cuento cómo es el fútbol, me quedo afuera del fútbol. Me trago muchos sapos", fue lo que dijo Rodolfo De Paoli cuando se concretó su salida de Independiente Rivadavia y en las últimas horas, habló y fue lapidario con los dirigentes azules.

El entrenador, en diálogo con el programa Jogo Bonito, reveló el motivo real por el que dejó la Lepra: "Me fui de Independiente Rivadavia porque me sacaron las ganas. Los dirigentes son hinchas, para mí no entienden nada y lo digo con todo el dolor del alma, no lo digo orgulloso. Te lo dice el hijo de un expresidente de un club de fútbol".

"No significa que porque soy jugador yo sé más que un dirigente. Estoy diciendo que los que toman decisiones, en su mayoría, no tienen criterio para tomar decisiones. No distinguen una hormiga de un elefante y no se signfica que yo soy un fenómeno, o ellos un desastre, o al revés", agregó.

En la misma línea, cerró. "La discrepancia que tuve en este último proceso es que para el club, si Platense había sido finalista de la Copa de Liga, nosotros también. Yo estaba feliz de la vida que el equipo en cinco fechas, tenía seis puntos sobre quince y una visión de juego cada vez mejor". En su estadía en Mendoza, De Paoli dirigió siete partidos, de los cuáles ganó solamente dos y perdió los restantes, consiguiendo apenas el 28,5% de los puntos que disputó.