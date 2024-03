Matías Suárez reveló una charla con Demichelis antes de irse de River: "Aclaramos varias cosas; yo estaba molesto porque..."

El fin de año pasado fue un momento de depuración del plantel de River. El equipo de Martín Demichelis contaba con muchos pesos pesados del plantel, que terminaron marchándose como Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Nicolás de la Cruz y Matías Suárez.

Este último rompió el silencio en el mediodía del viernes, y confesó por qué tomó la decisión de regresar a Belgrano de Córdoba, su actual club, y cómo se gestó su salida de River. "Soy una agradecido del club, hasta el último día me mandaron hasta tres veces el contrato mejorado para que yo siga pero tomé la decisión. Fue muy personal, fue difícil porque estaba muy cómodo, le tengo mucho cariño al club, la gente me quería mucho, el club me quería mucho, me trataban bien. Pero fue una decisión difícil, porque también sentía esa espina y esas ganas de volver por esa situación que me había tocado vivir en Córdoba con Belgrano, porque es el club en el que nací y sentía que le debía eso. En el último tiempo me sentí bien de la rodilla y decidí volver a Belgrano, hablé con Guille (Farré) y con Luifa (Artime) que me dieron esa tranquilidad para volver al club pero fue una decisión mía", señaló en diálogo con Dale al medio, programa de TyC Sports.

Mirá el video

"Estoy agradecido a River que me espero hasta el último día, llamé a Martín y le dije que daba un paso al costado y que la decisión mía era seguir acá en el club. Fue una decisión personal con mi familia y estoy muy feliz de volver a Belgrano en este momento que me siento bien", agregó Suárez.

Por otro lado, relevó las charlas que mantuvo con Martín Demichelis en los días en los que definía su salida. "Tuve varias charlas con Martin, mismo el último partido que jugamos la final en Santiago ahí tuve una linda charla con él donde aclaramos varias cosas que por ahí no estaba de acuerdo yo o no estaba de acuerdo él, que nos pusimos de acuerdo. Yo en ese momento le dije que iba a seguir, luego me fui de vacaciones y tuve muchas charlas con mi familia e internamente conmigo mismo donde pensaba muchas cosas. Esa fue la decisión donde tuve la decisión de volver a este club que amo con todo mi corazón y de poder devolver todo lo lindo de cuando salí acá. Le tengo mucho cariño a River, fue una decisión muy difícil porque viví muchas cosas muy bonitas pero también tenía eso de querer venir acá y devolver eso lindo que viví acá", reveló.

Matías Suárez. (Foto: NA)

En ese sentido, explicó cuáles eran esas cuestiones que hablaron: "Sobre muchas cosas en el año en el que estaba en desacuerdo con Martin, tuvimos una charla linda que nos pusimos de acuerdo, quedó todo bien. Mismo en las vacaciones me llamaba. Hasta dos días antes yo le había dado el sí de que iba a volver a River y le agradezco también a él porque hizo mucha fuerza para que siga para que me manden el contrato dos veces pero yo le pedí perdón, le agradecí y tomé la decisión de seguir acá en Belgrano, que me hace muy bien".

Finalmente, Matías Suárez explicó cuáles eran las causas de esas discusiones: "Más por el tema de que uno cuando no es jugador que no juega es echarle la culpa al entrenador y nunca se tiene autocrítica. Yo en ese momento me molestaba porque siempre me había tocado jugar y en ese último tiempo no pude hacerlo en River. Teniendo charlas con él también entendí realmente que son charlas que quedan guardadas para mi y para Martin pero son desacuerdos en el momento donde no se tiene autocrítica de decir que estoy haciendo mal esto pero hoy todo es pasado, soy un agradecido a la vida por toda la gente que me brindó River y hoy me toca estar en Belgrano, que lo disfruto mucho y tengo para dar mucho más", remató con respecto al tema de su salida y sus charlas con Demichelis.