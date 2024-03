La sorpresiva aclaración de Aliendro sobre las críticas a Demichelis en River: "Los cuestionamientos son para..."

Rodrigo Aliendro fue el héroe de la noche en la que River logró la obtención de la Supercopa argentina, al haber anotado el segundo gol de manera agónica ante Estudiantes en la gran final. Su remate de media distancia desató la locura de Martín Demichelis y toda la gente del Millonario en el estadio Mario Alberto Kempes.

Consultado sobre si fue el gol más importante en su carrera, Aliendro no quiso olvidarse otro que valió un título, el de la Copa de la Liga 2021, cuando venció por 3-0 a Racing y era dirigido por su entrenador rival hoy, Eduardo Domínguez.

"Tengo dos goles de mi vida, este y el de Colón que también sirvió para un campeonato. Hoy fue un momento único porque justo había entrado. Tuve la suerte de que no tenía pase, pateé y gracias a Dios entró", expresó. "Mis compañeros siempre me dicen que tengo que patear más. No es una de mis características pero por suerte hice caso y fue gol", agregó luego.

Mirá el video

Sobre el análisis del juego, señaló: "Ellos nos hicieron el gol y después se metieron un poco atrás. Son un equipo muy bueno, se cerraron muy bien, pero nosotros siempre intentamos y fuimos para adelante".

Luego, fue consultado por qué le dijo el DT cuando ingresó, minutos antes del gol. "Martín (Demichelis) estaba buscando armar el rombo en la mitad de la cancha cuando entré, quizás era más para el alargue pero por suerte no llegamos", señaló.

A propósito de Demichelis, Aliendro fue consultado por las críticas al DT, que se desató en su gol. "Los cuestionamientos son para todos. Nosotros tenemos clara la idea de Martín, a veces la hacemos bien y a veces no, pero estamos convencidos de lo que queremos. Tenemos mucho más para dar, ojalá este sea el envión para la finalización del torneo y para el arranque de la Libertadores".