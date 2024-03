La llamativa comparación de Demichelis con Guardiola en medio de las críticas de los hinchas de River: “Tardó 7 años en…”

Martín Demichelis ganó tres títulos desde que asumió en River. Mantiene un largo invicto de 16 partidos oficiales, desde su caída ante Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga del año pasado y se mantiene compitiendo en el actual torneo. Aún así, sigue sin convencer al hincha.

En el partido de este miércoles ante Estudiantes, que lo consagró campeón de la Supercopa argentina, el DT recibió insultos antes de que el equipo lo de vuelta y desate la alegría de jugadores y cuerpo técnico. Ya en conferencia de prensa, Demichelis se refirió a estas críticas e disconformidad.

"Entiendo que el hincha de River es exigente y lo dije hace muchísimo tiempo. La inmediatez en la vida no existe y en el fútbol tampoco. La gente llenó la cancha un miércoles a la noche con los precios, los viajes y el temporal que hubo. El que más embroncado queda cuando no ganamos un partido soy yo, pero tengo que manejar las emociones", señaló.

En ese caso, a Demichelis le preguntaron por las críticas y, para graficar su argumento, le pidió al periodista que mencione quién creía que era el mejor entrenador. Pep Guardiola, le respondieron, y el DT de River utilizó al técnico del Manchester City para compararse. Justamente un DT que supo dirigirlo en su carrera como entrenador.

"Primero acertaste con quien yo creo que es el mejor también. Tardó 7 años en ganar la Champions. El mejor de todos. Pudiendo comprar cualquier jugador. No es tan fácil. No es sencillo. Se lo dedico a la gente de River que apoya y que exige, pero exige bien. Créanme que cuando las cosas no salen levanto la mano y me hago cargo. Pero le pongo mucha pasión y dedicación. Ojala, todo el mundo riverplatense esté feliz", sentenció.

Finalmente, cerró: ”Yo soy el primero que estoy preocupado, descontento cuando las cosas no están bien. Pero entiendo que no están tan mal. Sé que jugamos mal contra Independiente pero terminó el equipo dejando una mejor imagen. Los cambios fueron haciendo mejor al equipo. Son fases del año, de los equipos. Intentamos corregir en el análisis. Tengo un plantel con muchísimas convicciones y opciones para poder utilizar".