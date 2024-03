Lucas Blondel: de jugar al tenis en Suiza a hacer estallar a la Bombonera

El partido no venía cómodo para Boca, que había comenzado impreciso su encuentro por la Fecha 10 de la Copa de la Liga frente a Racing. Durante veintipico de minutos, los de Avellaneda parecían tener el control del encuentro y Boca no había pateado al arco. Pero de repente, tras un despegue de un centro, apareció su lateral derecho para abrir la cuenta en un compromiso más que importante para el conjunto xeneize, que consiguió tres puntos vitales en su lucha por clasificarse a los cuartos de final del campeonato. ¿El autor? Lucas Blondel, un suizo-argentino que vivió su infancia en Europa y comenzó a jugar al fútbol tras el ascenso de Atlético Rafaela a la Primera División.

Jean-Yves Blondel nació en Suiza y jugó toda su vida al tenis. A los 18 años, se mudó a Argentina para competir en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde conoció a Mariana Borlle, quien sería su esposa. Ella es oriunda en Santa Fe, pero estudió traductorado en inglés en la Capital porteña y allí conoció a Jean-Yves; precisamente en el club, donde Mariana también jugaba al tenis. Años más tarde, tuvieron a su primer hijo, Lucas, y decidieron mudarse a Suiza, en donde luego tuvieron a la segunda, Cloé. Blondel fue 546º del ránking en 1987 y entrenado, de joven, por Pierre Paganini, un formador esencial en la carrera de Roger Federer.

En Atlético Rafaela, Blondel anotó 5 goles. (@lucasblondel17)

Ricardo Rivera fue subcapitán del equipo de Copa Davis albiceleste que conducía Tito Vázquez y, antes, por supuesto, jugador de tenis. Contó que tiene un vínculo con Jean-Yves Blondel y que compartió momentos y partidos con él; de hecho, según alguna vez reveló, este casi lo reemplaza para entrenar con Guillermo Vilas cuando Rivera no podía. Los abuelos de Lucas Blondel, el padre y el tío de Jean-Yves, de hecho, representaron a Suiza en la Copa Davis. Así que de niño el hoy lateral de Boca se vio rodeado de raquetas. Un dato no menor: hace treinta años, Blondel padre fue entrenador de un jovencito llamado Stanislas Wawrinka, actual tricampeón de Grand Slam y número 3 del ranking ATP en 2014. Cuando nació Cloé, la madre “Stan the Man” le regaló un obsequio para la bebé. En 2017, Lucas Blondel, que hacía no mucho había debutado en Atlético de Rafaela, escribió en un posteo en redes sociales: “Siempre intentaste, siempre fallaste, no importa. Intenta de nuevo, falla de nuevo, falla mejor”. Es, también, la frase que Wawrinka tiene tatuada en su brazo.

De chico, Lucas jugó algunos torneos en Suiza y luego incluso en Rafaela, a donde se mudó tras la separación de sus padres. Cuando tenía 7 años y ya vivía en la provincia de Santa Fe, Atlético Rafaela ascendió a la Primera División del fútbol argentino; suceso luego del cual el pequeño Lucas cambió de deporte y comenzó a jugar en el que hoy se destaca, justamente en dicho club. Hizo las categorías, infantiles, juveniles y en 2017 debutó en el primer equipo de la “Crema”, con 20 años. De a poco fue jugando mejor y se ganó la titularidad en su segunda temporada, luego de que su equipo descendiera a la B Nacional. En aquella época surgieron rumores respecto de que la Selección de Suiza lo tenía en el radar, dada su doble nacionalidad. Pero eso nunca se concretó.

En 2021, después de que Atlético Rafaela quedara a las puertas de un nuevo ascenso (perdió con Platense), Tigre puso los ojos en él y adquirió a Blondel. Con Diego Martínez como entrenador, fue una pieza clave en el equipo que regresó a la Primera División y que fue revelación al año siguiente; alcanzó la final de la Copa de la Liga 2022, en la que perdió con Boca por 3-0. En Tigre, el lateral derecho acaparó los flashes de los mejores equipos, pese a que a comienzos del 2023 perdió la titularidad y decreció su nivel, a la par que lo hacía el de todo el plantel.

Blondel llegó a Boca en agosto de 2023. (Foto: Transfermarkt)

97 partidos y 7 goles después, Lucas Blondel dio un nuevo salto en su carrera y se convirtió en futbolista de Boca Juniors. Durante sus primeros meses alternó más suplencias que titularidades, pero este 2024 le devolvió la sonrisa. Con Diego Martínez como flamante técnico de Boca, quien lo conoce y valora, ha gozado de más minutos que en el último semestre y hace méritos para adueñarse de la banda derecha. Por lo pronto, el DT apostó por él frente a Racing y el jugador respondió: golazo de volea desde afuera del área para destrabar un clásico reñido.

Ahora en uno de los clubes más grandes de Argentina, y con un fútbol de alto nivel, quién sabe, tal vez Lucas Blonel tenga finalmente la oportunidad de jugar en un seleccionado nacional. ¿En cuál? Por su doble nacionalidad, puede elegir entre Suiza o Argentina. ¿En qué deporte? Uno creería que en fútbol, aunque quienes más lo conocen aseguran que todavía tiene habilidad para el tenis. Por lo pronto, es el lateral derecho de Boca que, con la inminente salida de Marcelo Weigandt de la institución, trajo un alivio impensado al equipo; no solo por el gol del domingo, sino pensando en el largo plazo.