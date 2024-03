La picante frase de Costas contra Boca tras la dura derrota de Racing: “Parecía que…”

Gustavo Costas se fue caliente de la Bombonera. Enojado porque sintió que Racing no mereció la dura derrota que le propinó Boca en su estadio, que se definió por 4 a 2 tras un partidazo repleto de emociones.

El entrenador, en conferencia de prensa, analizó el trámite del partido y se lamentó por el resultado. "Hicimos un buen partido. Le dimos vida... De afuera nos meten el gol. Habíamos jugado muy bien. El equipo se sentía muy cómodo. En la presión le saltábamos siempre. Tuvimos situaciones. No sabemos definirlo. Tampoco sabemos aguantarlo... Fuimos muy pasivos en la marca", reconoció Costas.

En ese contexto y continuando con el análisis, dejó una picante frase sobre la reacción del público de Boca al mejor momento de la Academia. "Fijate cómo se jugó hoy. En el primer tiempo, parecía que nosotros éramos locales. Tuvimos la pelota, lo llevamos, salimos jugando... Lo que nos falta es definir los partidos cuando tenés al rival... Cuando lo tenés medio muerto, lo tenés que matar. No le podés dar vida. Hoy le dimos vida, fue una equivocación. Hasta la gente se había molestado. Le dimos vida y nos costó caro", analizó.

Lo cierto es que es un hecho que ante el segundo gol, de Maravilla Martínez, la popular xeneize empezó a exigirle al equipo a través del popular canto del "movete Boca movete...". Inmediatamente el plantel reaccionó y el gol en contra de Colombio le dio el empate. Luego Cavani amplió la ventaja y golpeó anímicamente a la Academia. El encuentro se cerró con gol de Valentini.

"No merecíamos perder, y perder así... En el fútbol tenés que estar despierto siempre. Fuimos muy pasivos. El equipo volvió a responder, tuvo mucha personalidad. Lo fuimos llevando a Boca. No supimos aprovechar cuando nos pusimos 2-1, no supimos aprovechar ese momento", cerró Costas.