La terminante decisión que tomó Tevez en Independiente y comunicó tras el empate ante River

Fue una semana muy agitada para Carlos Tevez e Independiente. El empate 2-2 ante Barracas Central lo dejó expuesto, tras sus declaraciones contra el árbitro Dóvalo, que le valieron el enojo en la AFA y la apertura de un fuego cruzado.

Entre ese encuentro y el de este sábado ante River -también empate, por 1 a 1- brindó una conferencia de prensa en la que puso en duda su continuidad en el cargo de DT y sacudió a la dirigencia. La condicionó a la posibilidad de que AFA siga "perjudicando" a Independiente con los arbitrajes, debido al fuego cruzado entre él y los dirigentes en calle Viamonte.

Sin embargo, ahora tras el convincente empate -desde el rendimiento- de su equipo, despejó todo tipo de duda y llevó tranquilidad a la dirigencia. "No me voy a ir de Independiente. Carlos Tevez, hagan lo que hagan, no se va. Firmé por tres años y me voy a quedar acá", sentenció en conferencia de prensa.

Tevez confirmó su continuidad en Independiente. (Foto: Foto Baires)

Por otro lado, respondió ante la consulta sobre los aplausos que recibió por parte de la hinchada del Rojo. "Quiero agradecerle el apoyo a la gente. Se valora muchísimo. Me gustaría que el hincha de Independiente me aplauda por cómo juega el equipo, no por otra cosa. Está bueno que apoyen al equipo, porque si la gente te putea se hace muy difícil", planteó.

Si bien se lo mostró mucho más calmo que el otro día y menos agresivo, de hecho eludió hablar mal del árbitro al ser consultado por un penal que no cobraron a su favor, igualmente dejó una nueva frase pícara en torno a la guardia alta con los arbitrajes. Consultado precisamente por el partido ante Riestra, señaló, entre risas: "Andan medio picantes con las preguntas. El Carlos Tevez políticamente correcto ya no va más, ya no lo van a encontrar. Si me buscan voy a hablar".