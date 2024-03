La foto íntima que Morena Beltrán posteó junto a Blondel y borró por las críticas: "Ah, pero…"

Boca se prepara para un partido trascendental en su objetivo por la clasificación a la siguiente fase de la actual Copa de la Liga. Enfrentará a Racing, uno de los rivales directos por esa cuarta plaza que se disputan, entre otros equipos, Lanús y Newells. Para ese compromiso, el entrenador Diego Martínez ya realizó la convocatoria y los jugadores se sumaron este sábado a la concentración.

Entre los convocados está incluido el lateral derecho-volante Lucas Blondel, quien viene sumando minutos con el entrenador, en distintos roles, siempre por la banda derecha. El futbolista, que en la jornada de este sábado fue protagonista pero no por motivos futbolísticos, sino por un particular posteo que no pasó desapercibido.

El posteo de Morena Beltrán.

La responsable de publicarlo fue su novia, la reconocida periodista deportiva Morena Beltrán, quien está en pareja con el futbolista de Boca desde principios de año, aunque la confirmación oficial se produjo durante el mes pasado.

La panelista del programa F90 publicó una foto de ambos en las historias de Instagram, en la que a Blondel se lo ve sin remera y ambos se encuentran abrazados, en actitud muy cariñosa. Por encima, escribió el sugerente texto: "Ah, pero antes...", acompañado de dos emojis, uno de una sonrisa nerviosa y otro de destellos.

Al parecer, la historia recibió varias capturas de pantalla que luego se viralizaron en la red social X, de usuarios que realizaron comentarios tanto de la foto como del contenido del mensaje. Minutos después y ante la lluvia de conjeturas, Beltrán terminó eliminándola de la red social.