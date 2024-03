Los desopilantes memes del magro empate entre Racing y Platense

Racing no pudo imponerse. El equipo de Gustavo Costas necesitaba de una victoria que no solo ratifique el buen momento que transita el equipo tras ganar clásico ante Independiente, sino también porque quería los tres puntos, que le permitan no perderle pisada a Godoy Cruz en la cima de la tabla de la Zona B y quedar mejor parado para la clasificación.

La igualdad entre Racing y Platense se terminó consolidando sin goles y ahora la Academia marcha tercero con 14 puntos, a cinco del Tomba y apenas dos del primero que no está clasificado hasta el momento, que actualmente es Defensa y Justicia. Aún así, el partido fue parejo y ambos equipos tuvieron sus situaciones de gol. La falta de contundencia fue determinante y en las redes no se lo perdonaron, con los típicos memes.

Mirá los más destacados:

El diputado hincha de Racing que tuvo que ir al discurso de Milei pic.twitter.com/6dtfGSYcRw — Juan Igal (@juanigal_) March 2, 2024

Juegan Juanfer y Roger pic.twitter.com/z2Fjd353hj — alcarismo22 (@alcarismo22) February 21, 2024

La cara del hombre que tuvo que ver Platense - Racing pic.twitter.com/xE2H7g4nog — Lloris uD83EuDD87 (@llorisRC) March 2, 2024

Me han robado 2 horas de mi vida viendo Platense - Racing y quiero que me las devuelva! pic.twitter.com/oljlX76356 — Alan Martinez (@MartinezAlanOk) March 2, 2024