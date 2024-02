¿Lo festeja? La tajante respuesta del Ogro Fabbiani sobre cómo reaccionará si su Riestra le mete un gol a River

Luego de la tremenda polémica que se generó por la clasificación de Deportivo Riestra a los 16avos de final de la Copa Argentina, el club tomó una particular decisión. A través de sus canales oficiales de comunicación, el equipo recién ascendido a la Liga Profesional anunció a su nuevo director técnico.

El Malevo le dio, nuevamente, la bienvenida a Cristian Fabbiani. El Ogro, que dirigió al equipo en la recta inicial del pasado torneo de la Primera Nacional, tendrá su primera experiencia como DT en la elite del fútbol argentino. Como si esto fuera poco desde el plano emotivo, enfrente estará la camiseta de River, el club del cual es confeso hincha.

Cristian Fabbiani es nuevo entrenador de Deportivo Riestra.



Agradecemos a Matías Modolo por su trabajo, y por el histórico ascenso logrado.



13 partidos dirigidos.

7PG / 3PE / 2PP

13GF / 5GC



Grandísimo entrenador y mejor persona, no es un adiós, es un hasta luego. uD83EuDEE1 pic.twitter.com/C1TkiMBp99 — Deportivo Riestra (@prensariestra) February 7, 2024

Ante esta situación, el flamante técnico de Deportivo Riestra fue consultado sobre si gritaría, o no, el gol de su equipo ante el Millonario. "No, no. Imposible. No soy de gritar los goles, tiene que ser uno importante… la verdad que nosotros nos estamos jugando mucho, sabemos que tenemos que mantener la categoría y que no es fácil, pero la verdad que no. No lo hice como jugador y tampoco lo haría como técnico", manifestó.

Sobre como planifica parar a uno de los mejores equipos del país, Fabbiani contó: "Mi intención es no dejarlos jugar, presionarlos y repetir. Ojalá que salga, los chicos me conocen y saben que no me gusta darle la pelota al rival. Voy a tratar de presionarlos bien alto porque es lo que me gusta y lo que me trajo hasta acá. River tiene mucha jerarquía y si lo dejo jugar la voy a pasar mal".

"Los 9 te ganan los partidos. Si está tapado, va a ser más fácil para nosotros. Le tenés que jugar encima, es muy de barrio lo que tenés que hacer. Estos jugadores son tope de gama, de selección, tenés que llevarlos a tu juego. Que no toque la pelota, hacernos fuertes en la mitad de la cancha, que la de River juega bien, centra bien y resuelve en segundos… Tenemos que ganar la mitad de la cancha para que a Borja le llegue sucia", sentenció Fabbiani.