La impactante frase de Maravilla Martínez tras su triplete en Racing contra San Lorenzo: “Haber salido de la cárcel y…”

Racing derrotó por 4 a 1 a San Lorenzo como local, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El resultado tuvo un determinante responsabilidad del delantero de la Academia, Adrían Martínez, quien anotó tres goles y brindó una asistencia del cuarto para que su equipo se lleve la segunda victoria consecutiva.

Elegido como figura del partido, Martínez brindó una entrevista en la que reconoció: "Muy contento porque se me dio hacer un gol. Justo hablaba con mis compañeros que habían pasado tres partidos y no había podido patear al arco. Por lo menos quería patear una, para decir que erré. Hoy me quedaron, pude hacer goles, de local, muy lindo con toda la gente".

Mirá el video

Sobre si el equipo de a poco va conociéndose, respondió: "Si, de a poco estamos mejorando. También hay cansancio, hay partidos muy seguido. Cuando ya pasan los 50 minutos el equipo baja, les pasa a todos. Ahora volvemos a jugar el lunes. Lo que tenemos de bueno es que es un plantel muy amplio, hay recambio".

Luego, Martínez destacó su presente: "Yo siempre agradecido con Dios, porque a donde me llevó me abrió las puertas, siempre me ha respaldado. Uno como delantero quiere hacer todo los partidos goles pero yo siempre dependo de Dios. No es fácil llegar a Primera, me pasó todo muy rápido así que ahora contento".

Finalmente, dejó una fuerte referencia a su pasado en la cárcel, a donde llegó tras ser involucrado en un hecho del cual fue inocente y terminó siendo absuelto. El futbolista salió y ahora disfruta de su presente. "Siempre dije que no me gusta que me digan Maravilla porque si uno llega a un club y no la metés, el apodo es muy grande. Pero lo que hizo Dios con mi vida es una maravilla, porque no sé cuántas personas más han salido de la cárcel a los 23 años, que hayan podido jugar al fútbol y disfrutar de esto. Y que la familia lo pueda vivir. Al que Dio s elige, lo respalda", cerró.