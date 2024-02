Atención Gutiérrez: comenzó la venta de entradas para la final del Regional

Cada vez falta menos para que empiece a rodar la pelota en la gran final del Regional Amateur entre Gutiérrez y Defensores de Formosa por un lugar en el Federal "A". Para este compromiso histórico se espera un gran marco de público por parte de ambas parcialidades, quienes viajarán a la provincia de Córdoba para alentar a sus respectivos encuentros en un duelo que promete grandes emociones. Por ese motivo, el Perro anunció en las últimas horas la modalidad de venta de entradas para los hinchas que deseen estar presentes en el Estadio Juan Pablo Francia, localidad de San Francisco.

Según anunció el Celeste en sus redes sociales oficiales, el expendio de tickets comenzó este jueves en el Anselmo Zingaretti de 10 a 13, mientras que el segundo turno será de 18 a 21:30 (estos mismos horarios se repetirán a lo largo del viernes 9 de febrero). El valor de las entradas es de $5000 en efectivo y $6000 abonando con medios electrónicos.

El comunicado emitido por Gutiérrez.

Cabe mencionar que no habrá venta de entradas en Córdoba, por lo que los fanáticos de Gutiérrez deberán viajar con el ticket adquirido previamente en nuestra provincia. Además, el club maipucino aseguró en el comunicado "Gutiérrez no es local, por lo tanto los carnets no tienen validez para la compra de entradas".

El duelo entre el equipo de Carlos Sperdutti y Defensores de Formosa comenzará a las 18 y otorgará uno de los cinco ascensos al Federal "A" 2024. En ese sentido, los ganadores ascenderán de cada serie subirán de manera directa, en tanto que los perdedores deberán jugar un cuadrangular para determinar al quinto ascendido.