Arturo Vidal admitió que estuvo muy cerca de jugar en Boca y reveló por qué no se dio

Una de las novelas del verano, que no tuvo el final esperado, fue la de Arturo Vidal con Boca. El mediocampista chileno, que quedó libre tras su paso por Atlético Paranaense, mantuvo charlas con Juan Román Riquelme, quien públicamente había asegurado que el chileno era un futbolista nacido para vestir la camiseta del Xeneize.

Luego del romance que se generó, donde el bicampeón de la Copa América le enviaba guiños al Xeneize a través de las redes, todo se estancó, se enfrió y fue quedando cada vez más lejos en el tiempo. De esta manera, el exjugador de Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, entre otros, regresó a Colo Colo.

Vidal volvió a Colo Colo, el club en el que comenzó su carrera como profesional. (Foto: @kingarturo23oficial)

En las últimas horas, en su diálogo ante los micrófonos de DSports, Vidal sorprendió al confirmar que, en caso de no retornar al Cacique, no hubiese optado por Boca: “En las negociaciones también estaban Boca y América de Cali, que me encantó su forma de hablar conmigo, el cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo. Ellos se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta. Yo soy así, entonces eso me dejó muy prendido. No lo puedo negar. Creo que si no hubiese sido Colo Colo, mi decisión hubiese sido el América“.

Sobre la ocasión en la que estuvo a punto de aterrizar en el Xeneize, recordó: “Estuve muy cerca. A nada, antes de ir al Flamengo. Ahora también estuve cerca, pero mí decisión era volver a casa. Hablé muchas veces con Riquelme. Eso es una cosa, pero después hay que sentarse, hay que aclarar muchas cosas. No es solo un llamado. Estuve cerca porque estaba libre, podía decidir tranquilamente. Decidí volver a casa, a estar con mi gente y a disfrutar el fútbol con esta camiseta con la que quiero, ojalá, ganar muchos títulos”.

Para finalizar, el King se refirió a la figura de Jorge Almirón, quien se convirtió en nuevo DT de Colo Colo: “Tiene mucha ambición, igual que yo. Cree mucho en el proyecto. Estuvo con los jóvenes en Uruguay (gira de pretemporada). Vio que hay mucho talento, que hay que trabajarlo. Su forma de pensar me gusta, su forma de ver el fútbol también. Somos muy parecidos, eso me encantó. Por eso mi objetivo siempre fue venir a Colo Colo”,