La bomba que lanzaron en ESPN sobre Gabriel Milito e Independiente y la reacción del DT

"Lamento pero voy a tener que romper un off, a veces hay que pagar...". Desde el mismísimo campo de juego del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el periodista Damián Iribarren, que sigue el día a día de Independiente para ESPN, anunció que tenía "la bomba del año" en el Rojo. Sus compañeros del programa F90 lo miraron incrédulos, a la espera de que explotara la información. E incluso el Pollo Vignolo, entre risas, pidió que no lo poncharan al escuchar que el cronista anticipaba que iba a hacer público un testimonio que le habían dado fuera de micrófono.

"Voy a confirmar que Gabriel Milito tomó la decisión de querer ser presidente de Independiente. Esta información la pude chequear con él, hablé esta mañana. Le dije 'me llega esto, quiero confirmarlo, ¿es real o no?'. Y me contestó: 'Damián, tomé la decisión. En este momento quiero dirigir un tiempito más, pero la decisión está tomada y en el futuro quiero ser presidente de Independiente'".

Mirá el video

El Mariscal jugó 172 partidos con la camiseta del Rojo en dos etapas: marcó 2 goles y ganó el recordado Apertura 2002, último título local de Independiente, hace ya 22 años. En 2016, en su segunda experiencia como DT de Primera tras debutar en Estudiantes, dirigió al Diablo de Avellaneda, cosechando 8 victorias, 6 empates y 5 derrotas antes de renunciar en diciembre de ese año, tras una caída sobre la hora como local ante Banfield.

En abril de 2023, tras la renuncia de Fabián Doman como presidente de la institución y en medio de una grave crisis económica del club del que Gabriel Milito es hincha, el por ese entonces DT de Argentinos Juniors decidió referirse al tema en la conferencia de prensa posterior a una goleada del Bicho (5-1 a Unión), y apuntó fuertemente contra Ariel Holan: "Hay responsables y yo sé quiénes son, no solamente la Comisión Directiva sino quien gestionó. Esa persona que se golpea el pecho diciendo que es de Independiente y todos sabemos quién es, cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana. Lo tengo clarísimo", sentenció el exdefensor.

Mirá el video

"Lo dejaron hacer lo que quiso y ahí está la responsabilidad de los dirigentes. Creo que fui bastante claro. Se han tomado decisiones horrorosas desde el punto de vista económico y deportivo. Hay responsables, lo que pasa es que nos dejamos llevar por el éxito y el éxito momentáneo tapó todo lo que hoy le está tocando vivir a Independiente. Fue el que gestionó el ámbito deportivo en ese momento de la institución y que no supo manejarse en el éxito de haber ganado la Copa Sudamericana. Lamento lo que está pasando, pero hay responsables de eso", agregó.

"Cuando no tenés en orden las cuentas, al final te entran por todos lados y es lo que está pasando en el club lamentablemente. El club tiene que volver a las bases. Volver a las bases no es el saludo tradicional. Es volver a la época de los gallegos, esos cuatro o cinco locos que llegaron a Argentina y fundaron el club", cerró Gaby Milito.

La reacción en el entorno de Gabriel Milito

Tras la bomba que repercutió en Independiente, desde el entorno de Gabriel Milito le bajaron la espuma a la posibilidad de que el DT quiera meterse a jugar en la política del club de sus amores. "No hay ninguna decisión tomada en ese aspecto, el presente y futuro de Gabriel es como técnico", le aclaró a MDZ un hombre muy cercano al entrenador.