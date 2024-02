El campeón del Mundial de Qatar 2022 que sueña con una nueva etapa en River

El futbolista Germán Pezzella, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, habló de su amor por River, club en el dio sus primeros pasos como futbolista profesional y, confesó que en el futuro desea volver a vestir la camiseta del club de sus amores.

En ese sentido, el defensor que milita en el Real Betis de España, aseguró que en caso de regresar a la entidad de Núñez, a la cual no le puso fecha, lo hará con el fin de competir y no para simplemente retirarse. "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River", confesó.

El defensor, junto a Messi en uno de los entrenamientos de la Selección argentina en Qatar.

"River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá se cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite", añadió el defensor central en su diálogo con diario La Nación.

Sobre esta misma situación, Germán Pezzela manifestó: "En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me forme en River. Ojalá, suceda".

Además, el campeón del mundo con la Selección argentina hizo hincapié en lo que será su vida luego del retiro profesional: "Intento ir pensando en el futuro, porque hasta aquí toda la vida se la he dedicado al fútbol, y no te digo que es lo único que sé hacer… pero la verdad es que no conozco mi vida sin fútbol".

"Voy explorando posibilidades, voy viendo qué me genera curiosidad. Me encanta el fútbol, me la paso mirando fútbol, y presiento que ese futuro estará ligado al fútbol. Pero sinceramente no sé en qué función; quizás, cuando pasen más años de carrera pueda identificar mejore desde qué lugar", sentenció Pezzella.