La frase “saca pecho” de Demichelis tras la tremenda goleada de River a Vélez: "Este es el…”

River protagonizó uno de los mejores partidos de la era de Martín Demichelis al frente del primer equipo. El Millonario se despachó con una gran goleada ante Vélez en el estadio Monumental de la mano de un triplete de Miguel Borja y un doblete de Facundo Colidio.

Tras el encuentro, y con una sonrisa de oreja a oreja, el DT dijo presente en conferencia de prensa. “Este es el River que me gusta, el protagonista, el intenso a la hora de recuperar y con eficacia. Y con el gran aliento de la gente, dejame destacarlo, porque cuando estamos todos con la misma sinergia para los rivales es muy difícil“, manifestó Micho.

Demichelis se mostró más que conforme por la actuación de su equipo.

A la hora de llevar tranquilidad de cara a lo que viene, Demichelis expresó: “Seguimos trabajando. Después de una pretemporada siempre se necesita tiempo y rodaje. No hice ni ocho cambios ni nada, salió el mismo once que con Argentinos. Nos venía faltando rodaje y hoy se vio reflejado lo que me gusta y lo que intentamos ser siempre como equipo. Agresivos, intentos, dándole un valor al pase y siendo superiores“.

En cuanto a los goleadores de la jornada, el DT de River contó: “Es una tranquilidad que tanto Miguel como Facundo hayan convertido. Es el camino, es esperanzador. Hay mucho por trabajar incluso en la victoria, con mucha serenidad, pero hay que seguir mejorando. Hicimos un gran partido y el miércoles empieza de cero la Copa Argentina“.

Para finalizar, Demichelis sentenció: “Tengo enormes referentes y Nacho Fernández es uno de ellos. Él y Franco son grandísimos líderes. Nacho es extremadamente inteligente, interpreta bien el juego. Estoy feliz de verlo fresco, había terminado el 2023 muy cansado. Este Nacho renovado nos puede dar mucho“.