La tajante sentencia del Kun Agüero tras los rumores de su regreso a Independiente: "Ya saben que..."

Los rumores sobre el posible regreso de Sergio Agüero a la actividad profesional tomó gran fuerza en los últimos días. Luego de que el mismo Kun mostrara el audio que le envió su cardiólogo, las especulaciones no pararon de circular en torno al futuro del hombre surgido de las divisiones menores del Rojo.

"Creo que estás haciendo todo y no tuviste nada, vamos a controlarte un poquito más, en resumen es posible, la verdad es que andás muy bien", fueron las palabras con las que el especialista se refirió a la situación del campeón de la Copa América 2021 con la camiseta de la Selección argentina.

En este contexto, quien llevó aún más ilusión al mundo Independiente fue el periodista Julián Fernández. Ante los micrófonos del programa Andá pa Allá, de DSports Radio, el comunicador manifestó que: "No me extrañaría que esta semana veamos al Kun Agüero con ropa de Independiente. Me dicen que sea con mucha cautela".

"Está chequeadisimo que Carlos Tevez tuvo una conversación al respecto con el Kun. En la dirigencia hay alguien está manejando esta situación. Me animo a decir, que a lo mejor más temprano que tarde, puede haber algo con respecto al futuro de Agüero", añadió el periodista.

En este contexto, quien salió al cruce de las versiones fue el protagonista principal. En medio de una de sus típicas transmisiones en directo a través de Twtch, el hombre de 35 años cortó por la raíz cualquier tipo de especulación: "A muchos le estará llegando la noticia, la cual es totalmente mentira".

"No voy a entrenar con Independiente. Ya saben que inventan, porque justo la otra vez salió el cardiólogo. Él dijo que estoy muy bien de salud, pero para volver a entrenar en el nivel de Primera, necesito un montón de estudios", sentenció el ídolo del Manchester City.