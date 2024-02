La lapidaria respuesta del Kun Agüero a un hincha de Independiente que lo chicaneó con ser “mufa”

Con la presencia de Sergio Agüero en uno de los palcos, Independiente perdió el clásico ante Racing y un fanático del Rojo calificó al exdelantero de "mufa" en las redes sociales, recibiendo a cambio una respuesta ácida de parte del Kun.

La respuesta del Kun.

"Kun no vayas más a la cancha del Rojo si no es para jugar. Por favor, nunca más", lanzó el usuario y el ex futbolista respondió con una estadística para derribar la idea de que trajo mala suerte y golpeó donde más duele. "Fui con Central y ganamos", recordó y remató: "De los últimos nueve clásicos, se ganaron dos".

Fue una semana intensa para el Kun, quien llenó de esperanza a los hinchas de Independiente al compartir un mensaje de voz enviado por su cardiólogo, sugiriendo la posibilidad de un retorno al fútbol. Esta noticia, naturalmente, generó gran expectativa y hasta Carlos Tevez soñó con esa posibilidad.

"Lo importante es que estoy bien; eso es clave. Los estudios están saliendo muy bien, estoy entrenando, jugando varios partidos con amigos. Ahora tengo dos torneos en camino y ahí veré también cómo estoy, tener esas sensaciones. No prometo nada. Antes, como dijo el cardiólogo, tengo que hacerme varios chequeos. Esperanza siempre hay", expresó.