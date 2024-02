La impactante decisión que tomaría el Kun Agüero tras el rumor de una posible vuelta a Independiente

"Creo que estás haciendo todo y no tuviste nada, vamos a controlarte un poquito más, en resumen es posible, la verdad es que andás muy bien", fueron las palabras con las que el médico del Kun Agüero sorprendió e ilusionó con una vuelta al fútbol profesional al hombre surgido de las divisiones inferiores de Independiente.

Luego de que el campeón de la Copa América 2021 compartiera este audio en medio de una de sus transmisiones en vivo en Twitch, comenzaron las especulaciones sobre su posible retorno a la actividad profesional. Incluso el mismo Carlos Tevez, en conferencia de prensa, se refirió a ello.

uD83DuDCA3 BOMBA MUNDIAL | uD83DuDD34 #AGUERO VOLVERÍA A ENTRENAR ESTA SEMANA EN #Independiente



uD83DuDD25 Según la información de @yojulifernandez, el 'Kun' volvería a jugar al fútbol en el 'Rojo'.



?? Ya hablaron con Tévez y fue quien le abrió las puertas para entrenar.



uD83DuDCCC Apunta a evaluar si… pic.twitter.com/Y0mGSoT88E — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) February 26, 2024

"¿Quién no quiere tener al Kun?, primero yo como compañero y ahora como entrenador. Así que bienvenido si puede aunque sea 10 minutos, 15 minutos, lo tendremos", soltó el Apache, quien en su presencia ante los medios se mostró totalmente a favor de que esta posibilidad llegue a buen puerto.

Ante esta situación quien añadió detalles de lo que podría ser un momento histórico tanto para Agüero como para la institución de Avellaneda, fue el periodista Julián Fernández. En su participación en el programa Andá pa Allá, de DSports Radio, dio datos sobre lo que podría suceder a lo largo de la semana.

"Es fuerte esto. No me extrañaría que esta semana veamos al Kun Agüero con ropa de Independiente. Me dicen que sea con mucha cautela. Está chequeadisimo que Carlos Tevez tuvo una conversación al respecto con el Kun. En la dirigencia hay alguien está manejando esta situación. Me animo a decir, que a lo mejor más temprano que tarde, puede haber algo con respecto al futuro de Agüero".