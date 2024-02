Qué dijo Arruabarrena luego de confesar que insultó a Fabra en la final de la Libertadores: "Di una opinión que..."

A Rodolfo Arruabarrena le dolió la final de la Copa Libertadores perdida por Boca ante Fluminense, en el Maracaná. Desde el dolor, opinó como un hincha más y entre sus dichos, dejó una fuerte frase sobre el error de Frank Fabra, que se fue expulsado por agredir inocentemente a un rival.

"Todavía es reciente y el error quedó. Un jugador de esas características, con ese nivel, no puede cometer ese error", expresó a radio La Red. Luego, dejó una frase que retumbó en todos los medios: "Mi opinión está más cerca de la del hincha. Me dolió, voy a ser sincero: lo puteé como nunca. Lo putee más que cuando fui su entrenador".

Arruabarrena y su paso por Boca.

La fuerte frase lógicamente llegó al predio de Ezeiza y se replicó por todos lados. Ante la repercusión que tuvo, ahora Arruabarrena salió a disculparse. "El otro día salí en una radio y tuve unas palabras desafortunadas. Opiné sobre Fabra y los silbidos, haciendo pública una opinión que no tenía que ser pública. Por eso le pido disculpas a Fabra de manera pública", expresó.

En diálogo con el exarquero Ubaldo Matildo Fillol, en la red social Instagram, agregó: "Siempre fui en contra de que los exjugadores declaren en contra de un jugador actual. Yo sé que Fabra es un buen pibe, un buen compañero y por eso estuvo en Boca todos estos años".

Finalmente, expresó: "Di una opinión que me la tenía que haber guardado porque he hecho daño, seguramente. Por eso pido disculpas y entiendo que pueden ser aceptadas o no. Sigo opinando lo mismo pero después de todos los comentarios que hubo hacia Fabra, tengo que pedir disculpas. Quería decirlo para dejarlo en claro".