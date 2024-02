Guardiola reveló cuál podría ser su destino cuando se vaya del Manchester City: “Me gustaría dirigir…”

A 16 años de su debut en el banco de suplentes de Barcelona, Pep Guardiola sigue demostrando su gran calidad como entrenador. Tras ganar todo lo que se le puso por delante con el Manchester City, su actual club, el español quiere seguir ampliando tanto las vitrinas del club como las de su museo personal.

En medio de su pelea por defender las coronas logradas en la Premier League y también en la UEFA Champions League, brindó una entrevista ante las cámaras de ESPN Brasil en las que habló de todo. Entre otras cosas, el DT se refirió a los objetivos que se traza a futuro.

Guardiola le dio al City la primera Orejona de su historia.

Para comenzar, Guardiola manifestó: "Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir eso. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, quince años, pero me gustaría dirigir en un Mundial”. A su vez, entre risas, añadió: "No sé qué selección me quiere. Para trabajar en una selección, como en los clubes, es necesario que alguien te quiera".

A la hora de graficar la presión que el mundo del fútbol pone sobre los directores técnicos que se encuentran en la elite, expresó: "Cuando llegas y estás allí, todos quieren sacarte de la cima. Si me ves después del Barcelona, te quieren quitar el crédito de por qué lo hiciste. Una vez es dinero, otra vez es Lionel Messi y sus compañeros, otra vez es que el Bayern siempre gana. Suelen dudar del valor, es normal. Cuando uno no gana, le quieren quitar la importancia. Los rivales quieren vencerte y los críticos quieren quitarte tu valor. Eso no es importante".

Para culminar, a un año y medio de la finalización de su contrato con Manchester City, Pep Guardiola le llevó calma a los hinchas y directivos de la institución: "Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, como siempre, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo en futbol mundial. Tenemos tiempo".