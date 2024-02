El jugador de Chacarita agredido le respondió a Gorosito: “Que venga a mi casa y…”

Tras el escándalo en el partido por Copa Argentina, Néstor Gorosito dejó polémicas declaraciones luego de la suspensión del partido de su equipo frente a Chacarita, debido a que un hincha arrojó una botella al campo de juego que impactó en la cabeza de Fernando Brandán, que rompió el silencio luego de la agresión recibida.

El futbolista explicó lo que le sucedió: "Intento agachar la cabeza y justo me da en la parte del frente. Lo que vendría a ser la parte de abajo de la botella me da en el ojo. Lo que yo sentí en ese momento era el ojo, donde recibí el impacto y me molestaba muchísimo, me costaba poder abrir bien el ojo. Es como si me hubieran metido el dedo en el ojo fuertemente".

Luego, Brandan agregó: "Yo cuando me pegan, si vos la ves en cámara rápido yo miro para la tribuna y veo cinco o seis personas que empiezan a tirar cosas. Le quise ir a decir al árbitro y cuando miro para arriba ya tenía la botella en la cara y no tuve reacción".

Por otro lado, en diálogo con TyC Sports le pegó a Pipo: "La única posibilidad de que yo perdone a Gorosito es que venga a mi casa, me toque la puerta y le pida disculpas a mi familia". "La única persona que estaba hablando del tema era el DT de Tigre, buscando no se qué. Porque a mí no me llegó ningún mensaje. Todo eso mi nena lo ve y lo sabe", continuó.

Por último, el jugador de Chacarita fue consultado acerca de lo que le diría al agresor: "No se le puede decir nada. Ahí se demuestran los valores que uno tiene sobre el deporte. Yo soy hincha enfermo del fútbol y jamás se me ocurriría hacer algo así".