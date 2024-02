La sentencia de Oscar Ruggeri que generó un debate en River: “El mejor equipo de la historia fue el de…”

La historia de River es verdaderamente monumental. Desde su fundación, el club se ha erigido como una potencia no solo a nivel local, sino que ha sabido codearse con los colosos del fútbol europeo. A lo largo de sus años, vivió momentos inolvidables, entre los cuales destacan las épocas lideradas por figuras como Ángel Labruna, Marcelo Gallardo, Ramón Díaz, o Héctor Veira.

Sin embargo, para Oscar Ruggeri, el mejor equipo que se puso La Banda desde su creación fue el de 1986 y lo sentenció durante una acalorada discusión con sus colegas en el programa de ESPN F-90. "¿Vos decís que el mejor River de la historia fue el de ustedes?", le preguntó el Pollo, en medio de un debate acalorado.

Mirá el video

"Sí, claro. Si ganamos la Copa Libertadores y la Copa del Mundo. Y ganamos el campeonato 5 partidos antes de terminarlo. Nosotros jugamos la final del mundo, el de Gallardo no llegó. ¡Tenía que haber salido campeón del mundo! Ese Real Madrid era ganable", respondió.

Sin embargo, el conductor redobló la apuesta: "Pero la Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid, mata a la Intercontinental que le ganaron al Steaua Bucurest. No lo digo de malo. Creo que la gente de River le da más valor a la Libertadores que le ganó a Boca, que a la final que le ganó al Steaua".

"¿Qué me importa a mí? ¡Le ganó al Barcelona! ¿Qué querés que les diga? ‘Ah, no, queremos jugar contra el Barcelona y no contra ustedes. Además, si venía el Barcelona… en un pancho lo comíamos. Con el equipo que teníamos…", cerró Ruggeri que, con ese plantel millonario, celebró su primera conquista continental y luego se adjudicó la Copa Interamericana.

Ruggeri la tarde que salió campeón de la Intercontinental con River. 2 meses antes ganó la Libertadores, 6 meses antes levantó la del Mundo con la selección y 9 meses antes fue campeón del fútbol argentino. pic.twitter.com/PFUKFlEHtY — Gustavo López (@gusty_lopez) February 14, 2023

El Beto Alonso, Américo Rubén Gallego, Nery Pumpido, Héctor Enrique, Antonio Alzamendi y Juan Gilberto Funes, entre otros, fueron las figuras de ese histórico que ganó todo lo que hubo en ese 1986 mágico para River. Luego de esas conquistas, tuvieron que pasar 10 años para que el Millonario volviera a ganar la Copa Libertadores, cuando Ramón Díaz lideró un gran elenco compuesto con figuras de la talla de Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Hernán Crespo, Marcelo Salas o Juan Pablo Sorín.