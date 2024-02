La llamativa invitación de Mauricio Pochettino a Javier Milei en Chelsea, sobre las sociedades anónimas

Cuando Javier Milei firmó el DNU que habilitó la llegada de las Sociedades Anónimas en el fútbol, comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de que los capitales extranjeros comenzaran a interesarse por los clubes argentinos.

Uno de los que clubes que entró en esa especulación es el Chelsea inglés, de capitales del mismo país tras la venta de Roman Abramovich. El club es propiedad de los inversores Behdad Eghbali y Todd Boehly, y tiene como entrenador al argentino Mauricio Pochettino quien este sábado sorprendió al hablar de las sociedades anónimas y hasta por mandarle un mensaje al presidente Milei.

Sobre si el pueblo futbolero argentino está dispuesto a este radical cambio, aseguró: "Es muy difícil porque Argentina es un país en el que no ocurre normalmente como aquí que la gente llega de fuera y compra clubes”. Y agregó: "Los aficionados sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad. Quizá con el tiempo sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí".

Pochettino felicitó a Milei y habló de las sociedades anónimas en el fútbol. (Foto: archivo)

Según trascendió, los equipos que Chelsea tiene sobre la mira son Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys, Banfield y Lanús. Sin embargo, no les será fácil como ya no le es en algunas partes del mundo. El grupo económico adquirió la mayoría accionaria del Racing de Estrasburgo de Francia, y tuvieron que tolerar manifestaciones de los hinchas del club francés.

Más allá de todas estas especulaciones, Pochettino se refirió al presidente de Argentina y lo invitó a conocer las instalaciones del Chelsea. "Quiero invitar al presidente de Argentina. El otro día hicimos aquí el ‘Día de Argentina’, porque siempre intentamos celebrar cosas y crear un ambiente agradable en el campo de entrenamiento. El personal lo hizo fantástico en la cocina. Nuestro fotógrafo del club, Darren, hizo fotos y ahora se las estoy enviando a un amigo que es amigo del presidente para decirle ‘mira el Chelsea’. Si algún día está en Londres, queremos invitarle a venir aquí, porque le encanta el fútbol”, reconoció.

Además, le dejó un mensaje de apoyo: “El presidente tiene nuevas ideas y quiere ayudar al país y a la gente a tener una vida mejor. Es una situación difícil, pero todos los argentinos vamos a apoyar y a hacer todo lo posible para intentar ayudar al país, a Argentina, a estar en una situación mejor”.