Qué dijo Russo de la polémica del final ante Independiente tras su furia con el árbitro: “Me extraña que…”

Rosario Central, que venía de sumar el primer triunfo de la temporada ante Independiente Rivadavia, no pudo extender su racha ganadora. Este martes por la noche, en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el elenco rosarino cayó por la mínima diferencia ante Independiente.

Sobre el final del partido, Carlos Quintana convirtió el agónico empate para el Canalla, pero el árbitro anuló la jugada por infracción a Rodrigo Rey, arquero del local. En este contexto, Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa y no ocultó su fastidio por la polémica que se presentó en el sexto minuto de adición del complemento.

Sin pelos en la lengua, el DT de Rosario Central apuntó contra el fallo arbitral: “La miro y la miro y Quintana salta antes que el arquero. Llega antes él a la pelota que el arquero. A mí me extraña que no sé si el VAR la revisó o no, pero fue muy rápido. No hubo demora, no hubo nada”.

"Son cosas que te pueden pasar. Lo importante es que el equipo luchó pero no tuvo el fútbol al que estamos acostumbrados pero luchó, buscó y peleó hasta el final. Esas cosas son dignas y valorables para un equipo que quiere ganar siempre", sentenció Russo intentando bajar la espuma.

El próximo compromiso de Rosario Central, en el marco de la sexta fecha de la Copa de la Liga, será el sábado 17 de febrero ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ocho días más tarde, en condición de visitante, jugará ante Newell's en el marco de la fecha de los clásicos.