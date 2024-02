Papelón de Inter Miami: las imperdibles reacciones de Messi y Cristiano ante el golazo "a lo Chilavert" de Laporte

El encuentro entre Inter Miami y Al-Nassr tuvo una confusa previa en la que desde el equipo estadounidense comenzaron informando que Lionel Messi no iba a formar parte del amistoso, según se pudo saber, por arrastrar molestias musculares. De todas formas, el argentino finalmente fue incluido en el banco de los suplentes.

Sin Messi desde el arranque, pero con Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y el argentino Tomás Avilés, el equipo dirigido por Gerardo Martino tuvo un terrible arranque. En solamente 12 minutos, el Al-Nassr se encontraba tres goles arriba en el marcador. Los primeros dos tantos fueron marcados por Otávio y por Anderson Talisca. De todas formas, la frutilla del postre llegó en los pies de Aymeric Laporte.

El ex Manchester City observó que Drake Callender, el arquero del Inter Miami, se encontraba distraído y mal posicionado. Ante esto, el defensor decidió patear un tiro libre desde atrás de mitad de cancha directo al arco, como aquel que José Luis Chilavert ejecutó ante River, y su puntería fue magnífica. Este golazo generó la sorpresa y alegría de Cristiano Ronaldo, que está mirando el partido desde el palco, y la preocupación y resignación de Messi desde el banco de los suplentes.

El capitán argentino no arrancó el partido como titular debido a que arrastra una molestia en su bíceps femoral y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Sin embargo, su presencia entre los suplentes llamó mucho la atención, luego de que en las redes Inter Miami anunciara que no iría al banco. Ya con el partido 6-0 para Al-Nassr, Messi ingresó a jugar los últimos minutos. ¿Motivo contractual?