El desafiante posteo de Alejandro Domínguez a Di María y su regreso a Central: "La Libertadores te espera para..."

Hace unos días, Ángel Di María reconoció su interés de volver a jugar en Rosario Central con una frase que, lógicamente, no pasó desapercibida en ningún hincha canalla, desesperado por verlo vestir la camiseta cuanto antes.

"La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", sentenció.

¡Ángel Di María, la @CONMEBOL @Libertadores te espera para cumplir tu sueño de volver a jugarla! uD83DuDE09



¿Nos vemos después de la CONMEBOL @CopaAmerica? uD83CuDFC6 pic.twitter.com/21J280ShEx — Alejandro Domínguez (@agdws) February 1, 2024

La frase no pasó inadvertida tampoco para el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien recogió el guante y aprovechó la declaración para hacer un posteo en las redes sociales, invitando al crack rosarino a volver a jugar la competencia.

"¡Ángel Di María, la Conmebol Libertadores te espera para cumplir tu sueño de volver a jugarla!", escribió el titular de la entidad en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

Además, el dirigente también le ofreció un guiño a Fideo para que esté presente con la Selección argentina en la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos: "¿Nos vemos después de la Conmebol Copa América?", le preguntó.

Rosario Central, junto con River Plate, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza, son los equipos argentinos que jugarán este año el torneo continental.