Escándalo en Rosario Central tras la goleada de River: qué pasó entre Marco Ruben y Holan

Rosario Central no logra levantar cabeza. El Canalla, que ganó apenas tres de sus últimos 18 partidos (empató seis y perdió los nueve restantes), fue goleado por River en el estadio Monumental. El Canalla jugó un mal partido e incomodó por muy pocos momentos a Franco Armani.

Como si el presente futbolístico del equipo ahora comandado por Ariel Holan no fuera suficiente, tras el encuentro se vivió un verdadero escándalo luego de las declaraciones que Marco Ruben soltó ante los micrófonos en la zona mixta. El delantero, no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar luego de haber sido reemplazado en el entretiempo.

Las explosivas declaraciones de Marco Ruben

"Estoy muy dolido con la situación. Pudo haber sido mi último partido en este club y es uno de los días más tristes con la camiseta de Central. Fue mi anteúltimo partido seguro, no sé si mi último. Pudo haber sido el último partido", sorprendió el histórico delantero de Rosario Central.

Posteriormente, Ruben sumó: "Estoy viendo lo que está pasando en el club, hay cosas que no me gustaron. Pienso eso, por eso digo que estoy muy dolido y fue uno de los peores días con la camiseta de Central"

En medio de su descargo, el delantero sorprendió: "Ese es el tema, no creo se me haya respetado desde hace una fecha y eso me duele mucho. No lo he charlado con mis compañeros, es algo personal. La gente de Central debe sentir lo mismo que yo".

Para finalizar, dejando en claro que su descontento no es con los directivos (y sí con Ariel Holan), Ruben sentenció: "La dirigencia no tiene nada que ver. Es un sentimiento personal que tengo desde hace una fecha. Creo que debería terminar con otro tipo de respeto, de trato. Mi salida no estaba hablada, tenía más ganas de jugar que nadie".

La respuesta de Ariel Holan a los dichos de Marco Ruben

El director técnico de Rosario Central recogió el guante y, por el mismo medio que lo hizo el delantero, no dudó en responder. Al ser consultado sobre las explosivas declaraciones de su dirigido, quien no tomó de la mejor manera ser reemplazado en el entretiempo, el DT respondió.

La palabra del DT en zona mixta

"Lamento si se molestó. No lo vi así. Le habían sacado amarilla pero lo saqué sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugando", comenzó el experimentado director técnico intentando ponerle paños fríos a la situación y dando su versión de lo ocurrido.

Para cerrar sobre los dichos de Ruben, Holan sentenció: "Tener a Marco en este momento de su carrera a sesenta metros del arco, esa no era la idea. Era difícil torcer eso en el partido y no es por una cuestión de lo que colectivamente pudiera hacer el equipo para que él pudiera jugar".